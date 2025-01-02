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Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира в Гонконге

Рублев не смог защитить титул чемпиона турнира в Гонконге, проиграв на старте
В своем первом матче на турнире Рублев проиграл венгру Марожану в трех сетах и продолжит выступление в Гонконге в парном разряде с Хачановым
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Hongbo Chen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл в 1/8 финала турнира в Гонконге с призовым фондом более $760 тыс.

Рублев как первый номер посева начал выступление на турнире со второго раунда, в котором уступил венгру Фабиану Марожану (58-й в рейтинге) со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

В прошлом году Рублев выиграл этот турнир.

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Карен Хачанов&nbsp;и Андрей Рублев

Марожан в первом круге победил другого россиянина Романа Сафиуллина — 6:1, 7:6 (11:9). Следующим соперником венгра будет китаец Шан Цзюнчэн (50-й).

Рублев продолжит выступление в Гонконге в парном разряде с Кареном Хачановым — российский дуэт 4 января сыграет в полуфинале.

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