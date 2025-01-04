Россиянка победила украинку и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В 1/2 финала 21-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграла украинку Ангелину Калинину, 55-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.
В финале Кудерметова сыграет против победительницы пары Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Кудерметова впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA. Сейчас россиянка занимает 107-е место в мировом рейтинге, а в понедельник дебютирует в топ-100 минимум на 58-й позиции.
Турнир в Брисбене завершится 5 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,52 млн.
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