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Liberation узнала о коррупционном скандале вокруг трансфера Неймара в ПСЖ

Liberation: полиция расследует трансфер Неймара в ПСЖ из-за возможной коррупции
Согласно отчету полиции, ПСЖ пытался добиться налоговых льгот при трансфере Неймара в 2017 году через депутата Национального собрания Юге Ренсона и министра правительства Жеральда Дарманена
Неймар
Неймар (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Во Франции началось расследование по поводу возможной коррупции при попытке «Пари Сен-Жермен» получить через бывшего вице-президента Национального собрания Юге Ренсона налоговые льготы для рекордного трансфера Неймара из «Барселоны». Об этом пишет Liberation со ссылкой на отчет Генерального инспектората национальной полиции Франции (IGPN), подробности документа также опубликовало AFP.

Переход Неймара изучается в рамках начатого в 2022 году расследования против бывшего директора ПСЖ по связям с общественностью Жан-Марсьяля Рибеса, которого подозревают в торговле влиянием.

Рибесу 1 декабря предъявили обвинения в ряде правонарушений, в том числе в использовании своего положения для получения конфиденциальной информации для клуба и личных выгод в обмен на билеты на матчи ПСЖ и другие вещи.

Согласно отчету, Юге Ренсон неоднократно получал билеты на игры и другие привилегии от ПСЖ.

В 2017 году, перед сделкой ПСЖ с «Барселоной», Ренсон вел интенсивные переговоры с Рибесом и главой клуба Нассером Аль-Хелаифи.

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Неймар

24 июля 2017-го Ренсон сообщил, что передал «вопрос ПСЖ» (вероятно, по налогам за трансфер Неймара) Жеральду Дарманену, который был министром общественных средств (ныне — министр внутренних дел), а на следующий день, предположительно, содействовал участию клуба в специальном совещании министерства.

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О трансфере Неймара было объявлено 3 августа 2017 года, ПСЖ заплатил за игрока рекордные €222 млн.

На следующий день Ренсон благодарил Рибеса, который разрешил двум его сыновьям сопровождать футболистов ПСЖ на игру.

Адвокат Рибеса заявил, что тот «не участвовал ни в одной встрече, связанной с экономическими вопросами трансфера».

Неймар в августе 2023-го перешел в саудовский «Аль-Хиляль», но отыграл всего пять матчей, после чего порвал крестообразную связку в игре за сборную Бразилии и выбыл до лета.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Неймар ПСЖ
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