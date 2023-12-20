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Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Врачи ожидают, что Неймар сможет вернуться на поле не раньше августа
Неймар
Неймар (Фото: REUTERS)

Лидер сборной Бразилии по футболу Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США. Об этом врач национальной команды Родриго Ласмар сообщил в интервью Radio 98.

Неймар получил травму колена 18 октября в матче со сборной Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира, 2 ноября его прооперировали.

«Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в августе, — сказал Ласмар. — Нет смысла форсировать реабилитацию».

Ранее Ласмар заявил, что Неймар получил худшую травму в карьере.

Бразильское издание Globo писало, что восстановление Неймара займет десять месяцев. В Бразильской конфедерации футбола рассчитывают, что нападающий вернется к Кубку Америки.

В августе бразилец перешел из французского ПСЖ в саудовский «Аль-Хиляль» и успел провести пять матчей и забить один мяч за новую команду. Прошлый сезон Неймар не смог доиграть из-за травмы связок голеностопа и операции.

Неймар является самым дорогим футболистом в истории мирового футбола. Он перешел из испанской «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

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Теги
Руслан Алиев
Неймар Бразилия Футбол
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