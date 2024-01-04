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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Россиянин в двух сетах победил британца Лиама Броуди и в следующем матче сыграет с 19-летним французом Артуром Фисом
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images )

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге с призовым фондом более $660 тыс.

Рублев получил на турнире первый номер посева и начал выступление со второго круга, в котором обыграл 108-ю ракетку мира Лиама Броуди (Великобритания) со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

За выход в полуфинал Рублев сыграет с 19-летним французом Артуром Фисом (36-й).

Надаль впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира ATP
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В другом четвертьфинале россиянин Павел Котов сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

Победитель турнира в Гонконге получит 250 рейтинговых очков и более $100 тыс. призовых.

В парном разряде турнира Рублев и Карен Хачанов проиграли в четвертьфинале.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев
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