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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге
Россиянин в двух сетах победил британца Лиама Броуди и в следующем матче сыграет с 19-летним французом Артуром Фисом
Андрей Рублев
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге с призовым фондом более $660 тыс.
Рублев получил на турнире первый номер посева и начал выступление со второго круга, в котором обыграл 108-ю ракетку мира Лиама Броуди (Великобритания) со счетом 6:4, 7:6 (10:8).
За выход в полуфинал Рублев сыграет с 19-летним французом Артуром Фисом (36-й).
В другом четвертьфинале россиянин Павел Котов сыграет с финном Эмилем Руусувуори.
Победитель турнира в Гонконге получит 250 рейтинговых очков и более $100 тыс. призовых.
В парном разряде турнира Рублев и Карен Хачанов проиграли в четвертьфинале.
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