Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале турнира в Гонконге
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в Гонконге с призовым фондом более $660 тыс.
В четвертьфинале россияне проиграли бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Флигену со счетом 3:6, 4:6.
В одиночном разряде оба россиянина начнут выступление со второго круга.
Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с британцем Лиамом Броуди, а соперником Хачанова (второй сеяный) станет финн Эмиль Руусувуори.
В прошлом сезоне дуэт Рублева и Хачанова был признан самым любимым у болельщиков — теннисисты в мае победили на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а в октябре дошли до полуфинала в Пекине.
Рублев является пятой ракеткой мира, Хачанов — 15-й.
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