Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале турнира в Гонконге в парном разряде

Рублев и Хачанов проиграли в четвертьфинале турнира в Гонконге

Россияне начали выступление на турнире в парном разряде, выиграли первый матч, но в четвертьфинале уступили бельгийцам Жилле и Флигену — 3:6, 4:6

Карен Хачанов и Андрей Рублев (слева направо) (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться в полуфинал парного разряда на турнире в Гонконге с призовым фондом более $660 тыс.

В четвертьфинале россияне проиграли бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Флигену со счетом 3:6, 4:6.

В одиночном разряде оба россиянина начнут выступление со второго круга.

Рублев, получивший первый номер посева, сыграет с британцем Лиамом Броуди, а соперником Хачанова (второй сеяный) станет финн Эмиль Руусувуори.

В прошлом сезоне дуэт Рублева и Хачанова был признан самым любимым у болельщиков — теннисисты в мае победили на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а в октябре дошли до полуфинала в Пекине.

Рублев является пятой ракеткой мира, Хачанов — 15-й.