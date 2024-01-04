Рафаэль Надаль впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира ATP

Надаль впервые за полтора года вышел в четвертьфинал турнира ATP

Рафаэль Надаль отдал только три гейма австралийцу Джейсону Кублеру и в четвертьфинале встретится с 55-й ракеткой мира Джорданом Томпсоном. В последний раз испанец доходил до четвертьфинала на Уимблдоне-2022

Рафаэль Надаль (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Испанец Рафаэль Надаль стал четвертьфиналистом турнира в австралийском Брисбене, впервые с июня 2022 года добравшись до этой стадии на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во втором круге турнира Надаль разгромил австралийца Джейсона Кублера (102-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:2.

«Думаю, для меня это был очень позитивный матч, и возможность сыграть завтра снова очень много значит для меня. Две победы после долгого отсутствия — это то, что меня радует», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал Надаль 5 января сыграет с другим австралийцем Джорданом Томпсоном (55-й).

Надаль в последний раз играл в четвертьфинале на Уимблдоне в июне 2022 года с американцем Тейлором Фрицем, которого победил в пяти сетах. С полуфинала турнира против австралийца Ника Кирьоса испанец снялся из-за травмы мышц живота.

В январе прошлого года на Australian Open Надаль получил травму бедра, из-за которой пропустил весь сезон.

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На счету 37-летнего Надаля 22 победы на турнирах «Большого шлема».

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $660 тыс., его победитель получит $95 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.