Карлсен после блокировки блога Крамника призвал не замалчивать скандалы

Chess.com заблокировал блог российского гроссмейстера за «эскалацию атак» на других шахматистов. Владимир Крамник назвал это попыткой заткнуть ему рот, а Магнус Карлсен заявил, что на мнение нужно отвечать мнением, а не молчанием

Владимир Крамник (Фото: DPA / ТАСС)

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил на пресс-конференции, что не будет комментировать конфликт между 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником и Chess.com (в России доступ к сайту ограничен с 2022 года по требованию Генпрокуратуры), но не считает правильным замалчивание проблем в шахматах. Видеозапись ответа Карлсена опубликована в телеграм-канале Levitov Chess.

«Свобода слова — это очень важно. Я не буду говорить конкретно об этом случае, но я думаю, что на мнение нужно отвечать другим мнением, а не молчанием», — сказал Карлсен.

Накануне Chess.сom заблокировал блог Крамника за «эскалацию атак на некоторых из наиболее уважаемых членов шахматного сообщества», а также за нарушение правил пользования сайтом и кодекса поведения FIDE. Также портал заявил, что тщательно расследовал игры нескольких десятков шахматистов, о подозрениях в адрес которых сообщал россиянин, но «в подавляющем большинстве случаев счел обвинения безосновательными».

Крамник назвал это попыткой заткнуть ему рот, обвинил портал в двойных стандартах, а также в том, что тот ни разу внятно не ответил ему на его подозрения.

Шахматист обвинял сайт в недостаточной борьбе с жульничеством, а в ноябре в серии постов заявил, что обнаружил в играх одного из лучших американских гроссмейстеров Хикару Накамуры «многочисленные маловероятные результаты». Еще до блокировки своего блога Крамник также сообщал, что ему поступила угроза расправой от пользователя Chess.сom. По словам шахматиста, сайт лишь заблокировал угрожавшего человека, но больше ничего не сделал и не принес извинения, пишет The New York Times.

Накамура заявил, что у Крамника в отношении его партий был избирательный подход и он не должен был выдвигать «ложные обвинения». Chess.com заступился за Накамуру, заявив что по итогам изучения почти 2 тыс. отчетов не нашел признаков мошенничества.

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Крамник в ответ возмутился, что его работу по борьбе с читерством свели к «обвинениям против Накамуры», а также что эта «публичная дезинформация» причинила ущерб его репутации. Также россиянин заявил о планах подать в суд на Накамуру и Chess.com и продолжать борьбу с читерством на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре Крамник называл странной игру другого американца Ханса Моке Ниманна. Последнего ранее обвинял в читерстве Магнус Карлсен, и дело дошло до суда.