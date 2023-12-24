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Ведущий шахматный портал заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес

Ведущий шахматный портал Chess заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес
В своей последней публикации Крамник в очередной раз раскритиковал руководство Chess.com из-за отсутствия серьезных мер в рамках борьбы с читерством. После этого портал заблокировал доступ к его блогу
Владимир Кармник
Владимир Кармник (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Самая популярная шахматная онлайн платформа Chess.сom, которая была заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры, отключила доступ к блогу четырнадцатого чемпион мира Владимира Крамника после публикации критической статьи.

В своей последней публикации россиянин в очередной раз раскритиковал руководство Chess.com из-за отсутствия серьезных мер по борьбе с читерством. Публикация вышла с названием «Все, что вам нужно знать об античитерстве Chess.com». После этого доступ к блогу Карминка оказался заблокирован. «Этот блог отключен. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки при возникновении вопросов», — написано на сайте.

РБК обратился за комментарием в Chess.сom.

В сентябре Крамник, один из лучших шахматистов мира, сообщил об отказе играть на Chess.com из-за большого числа мошенников. Крамник объявил о бойкоте через день после двух поражений в матче с американцем Хансом Моке Ниманном.

Соперники встретились во второй раз в сентябре. В начале месяца россиянин на YouTube-канале Levitov Chess рассказывал о странностях в онлайн-партиях с Ниманном, намекнув на читерство последнего. Тогда первую партию Крамник проиграл, а во второй сдался после того, как его оппонент подставился под мат.

Крамник заявил, что почувствовал дискомфорт, потому что игра Ниманна «была очень необычна в некоторых ходах и особенно в том, что касается контроля времени».

«Здесь слишком много явных читеров и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жесткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. <...> Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни», — написал Крамник, добавив, что «сила в правде».

После Крамник не раз критиковал Chess.com за отказ бороться с читерами.

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Chess.com после приобретения конкурента Chess24 отказался продолжать поддерживать эту платформу. С 31 января 2024 года Chess24 закроется и Chess.com останется единственной крупной международной шахматной платформой.

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Руслан Алиев
шахматы
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