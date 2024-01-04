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Фигуристка Косторная ответила на обвинения дизайнеров в неоплате костюмов

Фигуристка Косторная — про обвинения дизайнеров: Обидно, что крайней стала я
Дизайнер Куклычева заявила, что долг фигуристки составляет 240 тыс. рублей и она должна вернуть ей костюмы. Косторная ответила, что договор на оплату был с федерацией, а личные договоренности о рекламе в соцсетях она соблюдала
Алена Косторная
Алена Косторная (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, комментируя обвинения дизайнеров ее костюмов в нарушении условий оплаты, заявила в телеграм-канале, что договор они заключали не с ней, а с федерацией, а также что она не знала об их недовольстве рекламой в соцсетях.

Дизайнер Алена Куклычева 3 января заявила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что завершила сотрудничество с Косторной. Позднее она сказала «Матч ТВ», что фигуристка задолжала ей 240 тыс. рублей за костюмы для соревнований, а также должна вернуть платья, которые делались для шоу. Другой дизайнер Ирина Коновалова, которая сотрудничает с Куклычевой, уточнила телеканалу, что костюмы для шоу делались за рекламу.

Косторная ответила, что договор на пошив соревновательных костюмов был подписан с Федерацией фигурного катания Москвы и вопрос должен решаться с ними.

«Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалась я. Напомню, что работать федерация начнет с 9 января», — написала Косторная. Также фигуристка указала, что «исправно отмечала в сторис» дизайнеров, но только сейчас узнала, что этот формат их не устраивал.

3 января фигуристка пожаловалась ТАСС на качество костюма от Куклычевой — во время проката на открытии катка Евгения Плющенко на Востряковском шоссе с платья фигуристки на лед падали перья.

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Тренер Косторной Сергей Росляков заявил, что дизайнеры сами задержали счета на оплату.

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«Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают. Здесь документы были в декабре, после праздников вся эта история закроется по оплате, наверное, в течение недели», — сказал тренер «Матч ТВ».

Косторная в январе прошлого года перешла в парное катание и выступает с Георгием Куницей, за которого вышла замуж в августе. На чемпионате России они заняли предпоследнее, девятое место (200,15).

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Алена Косторная
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