Фигурист академии Плющенко Ангелопол второй раз за полгода остался без партнерши

Фигурист академии Плющенко второй раз за полгода остался без партнерши

Валерий Ангелопол перед началом сезона расстался с Василисой Кагановской и в ноябре встал в пару с Ариной Ушаковой, но партнерша сообщила, что у их дуэта не было перспектив

Валерий Ангелопол (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фигуристка Арина Ушакова сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) о распаде ее танцевального дуэта с победителем финала Гран-при России Валерием Ангелополом, который был образован в ноябре.

«Пары Ушакова — Ангелопол больше не существует, — написала Ушакова. — Было интересно, но не перспективно».

Дуэт занимался в академии Плющенко у Натальи Линичук.

В августе Ангелопол разошелся с прежней партнершей Василисой Кагановской, с которой выступал с 2018 года и тренировался у Анжелики Крыловой. Позднее фигуристка заявила, что причиной стал ультиматум Ангелопола, который предложил ей взять его на полное материальное обеспечение.

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщало, что после этого тренерам запретили принимать фигуриста в свои группы и предоставлять ему лед для тренировок, но позднее ему пошли навстречу.

Плющенко 24 декабря заявил агентству, что доволен приходом Ангелопола в команду. «Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой. А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

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Линичук в начале декабря возглавила танцевальное отделение в академии Плющенко.