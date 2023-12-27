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Фигурист академии Плющенко второй раз за полгода остался без партнерши

Фигурист академии Плющенко Ангелопол второй раз за полгода остался без партнерши
Валерий Ангелопол перед началом сезона расстался с Василисой Кагановской и в ноябре встал в пару с Ариной Ушаковой, но партнерша сообщила, что у их дуэта не было перспектив
Валерий Ангелопол
Валерий Ангелопол (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фигуристка Арина Ушакова сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) о распаде ее танцевального дуэта с победителем финала Гран-при России Валерием Ангелополом, который был образован в ноябре.

«Пары Ушакова — Ангелопол больше не существует, — написала Ушакова. — Было интересно, но не перспективно».

Дуэт занимался в академии Плющенко у Натальи Линичук.

В августе Ангелопол разошелся с прежней партнершей Василисой Кагановской, с которой выступал с 2018 года и тренировался у Анжелики Крыловой. Позднее фигуристка заявила, что причиной стал ультиматум Ангелопола, который предложил ей взять его на полное материальное обеспечение.

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Спорт
Фото:Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщало, что после этого тренерам запретили принимать фигуриста в свои группы и предоставлять ему лед для тренировок, но позднее ему пошли навстречу.

Плющенко 24 декабря заявил агентству, что доволен приходом Ангелопола в команду. «Он и в тренерской работе помогает в качестве специалиста по скольжению, и в шоу задействован, выступает вместе с Юлией Липницкой. А разговорами меня не испугать. Как раз подобные истории очень люблю», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

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Линичук в начале декабря возглавила танцевальное отделение в академии Плющенко.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Плющенко
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