Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Динамо» или «Спартак»

«Спорт-Экспресс» ранее назвал Черчесова одним из кандидатов на пост тренера «Спартака»

Станислав Черчесов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил «Спорту день за днем», что ни «Динамо», ни «Спартак» не предлагали ему работу.

«На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее», — сказал Черчесов.

«Спартак» 11 ноября покинул Деян Станкович, и.о. главного тренера стал Вадим Романов. Из «Динамо» 17 ноября ушел Валерий Карпин, и.о. стал Ролан Гусев.

«Спорт-Экспресс» после ухода Станковича называл Черчесова одним из кандидатов на пост тренера «Спартака».

Черчесов, бывший тренер сборной России, уже работал в «Спартаке» в 2007–2008 годах, в «Динамо» — в 2014–2015 годах.

«Ахмат» Черчесов второй раз в своей карьере возглавил 6 марта. После 17 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.