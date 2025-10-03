Карпин объяснил дебютный вызов Умярова в сборную России

Главный тренер национальной команды отметил прогресс футболиста «Спартака» и травму его конкурента по позиции

Наиль Умяров (Фото: Feoktistov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров был впервые вызван в сборную России из-за его прогресса и травмы конкурента. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, слова которого приводит сайт РФС.

25-летний Умяров вошел в окончательный состав на товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Ранее Карпин несколько раз включал футболиста в расширенный состав, но не в окончательный.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке», — сказал Карпин, отметив, что в этот раз в сборную из-за травмы не вызвали Александра Черникова, конкурента Умярова по позиции.

Также в сборную впервые вызван 29-летний защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев. «Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды. Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты. Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры», — добавил Карпин.

Сборная России сыграет с Ираном в Волгограде, с Боливией — в Москве.