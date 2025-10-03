 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Футболиста «Спартака» Умярова впервые вызвали в сборную России

Сборная России 10 октября сыграет с Ираном, а 14 октября — с Боливией
Наиль Умяров
Наиль Умяров (Фото: Kondrov Andrey / spartak.com / Global Look Press)

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав из 30 футболистов на товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Об этом сообщается на сайте РФС.

Впервые вызов в национальную команду получил полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров.

Фото: РФС
Фото: РФС

Также в сборную впервые вызван защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев.

Из легионеров в состав вошли Матвей Сафонов (ПСЖ) и Алексей Миранчук («Атланта»); Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), который был в расширенном списке, в окончательный не попал.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

