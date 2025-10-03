Футболиста «Спартака» Умярова впервые вызвали в сборную России
Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав из 30 футболистов на товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Об этом сообщается на сайте РФС.
Впервые вызов в национальную команду получил полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров.
Также в сборную впервые вызван защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев.
Из легионеров в состав вошли Матвей Сафонов (ПСЖ) и Алексей Миранчук («Атланта»); Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), который был в расширенном списке, в окончательный не попал.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
