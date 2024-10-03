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Киевское «Динамо» опустилось на последнее место в Лиге Европы

Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» и идет последним в Лиге Европы
Киевский клуб проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2. Дубль оформил Адам Гложек. «Динамо» идет на последнем месте с разницей голов 0–5 после двух матчей
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» во втором туре Лиги Европы, потерпев второе поражение подряд.

Матч в немецком Зинсхайме завершился со счетом 2:0. Дубль оформил Адам Гложек (22-я и 60-я минуты).

Украинский клуб опустился на последнее, 36-е место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Рома» 24 октября.

«Хоффенхайм», идущий на восьмом месте, в следующем матче встретится с «Порту».

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Результаты других матчей:

«Карабах» — «Мальме» — 1:2;

«Лацио» — «Ницца» — 4:1;

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Мидтьюлланн» — 0:2;

«Олимпиакос» — «Брага» — 3:0;

«Реал Сосьедад» — «Андерлехт» — 1:2;

РФШ (Рига) — «Галатасарай» — 2:2;

«Славия» (Прага) — «Аякс» — 1:1;

«Ференцварош» — «Тоттенхэм» — 1:2.

С этого сезона Лига Европы проходит в новом формате: все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе и играют по восемь матчей против разных команд.

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