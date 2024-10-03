Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» и идет последним в Лиге Европы

Киевское «Динамо» опустилось на последнее место в Лиге Европы

Киевский клуб проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2. Дубль оформил Адам Гложек. «Динамо» идет на последнем месте с разницей голов 0–5 после двух матчей

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» во втором туре Лиги Европы, потерпев второе поражение подряд.

Матч в немецком Зинсхайме завершился со счетом 2:0. Дубль оформил Адам Гложек (22-я и 60-я минуты).

Украинский клуб опустился на последнее, 36-е место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Рома» 24 октября.

«Хоффенхайм», идущий на восьмом месте, в следующем матче встретится с «Порту».

Результаты других матчей: «Карабах» — «Мальме» — 1:2; «Лацио» — «Ницца» — 4:1; «Маккаби» (Тель-Авив) — «Мидтьюлланн» — 0:2; «Олимпиакос» — «Брага» — 3:0; «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» — 1:2; РФШ (Рига) — «Галатасарай» — 2:2; «Славия» (Прага) — «Аякс» — 1:1; «Ференцварош» — «Тоттенхэм» — 1:2.

С этого сезона Лига Европы проходит в новом формате: все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе и играют по восемь матчей против разных команд.