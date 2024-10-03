Киевское «Динамо» опустилось на последнее место в Лиге Европы
Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» во втором туре Лиги Европы, потерпев второе поражение подряд.
Матч в немецком Зинсхайме завершился со счетом 2:0. Дубль оформил Адам Гложек (22-я и 60-я минуты).
Украинский клуб опустился на последнее, 36-е место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Рома» 24 октября.
«Хоффенхайм», идущий на восьмом месте, в следующем матче встретится с «Порту».
Результаты других матчей:
«Карабах» — «Мальме» — 1:2;
«Лацио» — «Ницца» — 4:1;
«Маккаби» (Тель-Авив) — «Мидтьюлланн» — 0:2;
«Олимпиакос» — «Брага» — 3:0;
«Реал Сосьедад» — «Андерлехт» — 1:2;
РФШ (Рига) — «Галатасарай» — 2:2;
«Славия» (Прага) — «Аякс» — 1:1;
«Ференцварош» — «Тоттенхэм» — 1:2.
С этого сезона Лига Европы проходит в новом формате: все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе и играют по восемь матчей против разных команд.
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