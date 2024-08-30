Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы
УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги Европы, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.
Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.
Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграют против чешской «Славии», английского «Манчестер Юнайтед», венгерского «Ференцвароша», испанского «Реал Сосьедад» с россиянином Арсеном Захаряном, чешской «Виктории Пльзень», турецкого «Галатасарая», румынской «Стяуа» и латвийского РФШ.
«Реал Сосьедад» также сыграет с нидерландским «Аяксом», итальянским «Лацио», израильским «Маккаби» (Тель-Авив), украинским «Динамо» (Киев), чешской «Викторией Пльзень», бельгийским «Андерлехтом» и французской «Ниццей».
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В прошлом сезоне домашний стадион «Атлетика» впервые принял финал еврокубкового турнира — решающий матч женской Лиги чемпионов, в котором «Барселона» победила «Лион» со счетом 2:0.
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