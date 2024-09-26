Пятнадцать российских футболистов выступят в еврокубках

Сколько российских футболистов выступят в еврокубках

В среду, 25 сентября, стартовали матчи общего этапа Лиги Европы с участием четырех российских футболистов. Сколько всего россиян сыграют в еврокубках в нынешнем сезоне — в инфографике «РБК Спорт»

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Пятнадцать российских футболистов выступят в нынешнем сезоне в еврокубках. Они представляют 12 различных клубов.

В Лиге чемпионов сыграют четыре россиянина, в Лиге Европы — четыре, в Лиге конференций — семь.

Матчи общего этапа Лиги чемпионов стартовали на прошлой неделе. ПСЖ Матвея Сафонова победил «Жирону» (1:0), «Монако» Александра Головина обыграл «Барселону» (2:1), «Штурм» Даниила Худякова уступил «Бресту» (1:2), «Црвена Звезда» Егора Пруцева проиграла «Бенфике» (1:2).

Общий этап Лиги конференции начнется на следующей неделе.

Российские клубы сейчас отстранены от участия в еврокубках.