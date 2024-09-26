 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сколько российских футболистов выступят в еврокубках

Пятнадцать российских футболистов выступят в еврокубках
В среду, 25 сентября, стартовали матчи общего этапа Лиги Европы с участием четырех российских футболистов. Сколько всего россиян сыграют в еврокубках в нынешнем сезоне — в инфографике «РБК Спорт»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Пятнадцать российских футболистов выступят в нынешнем сезоне в еврокубках. Они представляют 12 различных клубов.

В Лиге чемпионов сыграют четыре россиянина, в Лиге Европы — четыре, в Лиге конференций — семь.

Матчи общего этапа Лиги чемпионов стартовали на прошлой неделе. ПСЖ Матвея Сафонова победил «Жирону» (1:0), «Монако» Александра Головина обыграл «Барселону» (2:1), «Штурм» Даниила Худякова уступил «Бресту» (1:2), «Црвена Звезда» Егора Пруцева проиграла «Бенфике» (1:2).

Общий этап Лиги конференции начнется на следующей неделе.

Российские клубы сейчас отстранены от участия в еврокубках.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Лига Европы Лига конференций
Материалы по теме
Вратарь сборной России успешно дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов
Спорт
Футболист сборной России Чалов забил дебютный гол за ПАОК
Спорт
Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне 2024/25
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 00:35
WSJ узнала, что Запад не впечатлился планом ЗеленскогоПолитика, 00:12
МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенкомПолитика, 00:09
Посол России в Берлине: «Бумаги не проливают свет ни на что»Политика, 00:03
Сколько российских футболистов выступят в еврокубкахСпорт, 00:00
Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекордаФинансы, 00:00
Посол в ФРГ назвал развлечением версию о подрыве Nord Stream ныряльщикамиПолитика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аудиторы назвали регионы, где льготная ипотека разогнала цены на жильеФинансы, 00:00
Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекойФинансы, 00:00
NBC сообщил о предложении Пентагона передать Украине фосфорные боеприпасыПолитика, 25 сен, 23:53
Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-ЙоркеПолитика, 25 сен, 23:46
В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании судаОбщество, 25 сен, 23:21
В комитете конгресса начали расследование из-за визита Зеленского в СШАПолитика, 25 сен, 23:19
Гладков сообщил о гибели раненного при атаке дрона 22 сентября мужчиныПолитика, 25 сен, 22:57