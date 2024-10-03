Чемпион КХЛ разгромил ЦСКА со счетом 7:0
Магнитогорский «Металлург» разгромил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Москве завершилась со счетом 7:0 (1:0, 6:0, 0:0).
Шайбы забросили Никита Михайлис (17-я и 24-я минуты), Валерий Орехов (22, 40), Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).
Михайлис и Орехов записали на свой счет еще по две результативные передачи.
Ворота «Металлурга» защищал Илья Набоков, который отразил 26 бросков.
Магнитогорский клуб поднялся на восьмое место в Восточной конференции, сместив «Авангард». ЦСКА идет четвертым на Западе.
Результаты других матчей дня:
«Витязь» — «Куньлунь» — 7:2;
«Динамо» (Минск) — СКА — 0:3;
«Динамо» (Москва) — «Трактор» — 1:4;
«Сочи» — «Адмирал» — 5:0;
«Спартак» — «Барыс» — 4:2.
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