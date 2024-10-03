Чемпион КХЛ разгромил ЦСКА со счетом 7:0

Чемпион КХЛ «Металлург» разгромил в Москве ЦСКА со счетом 7:0

«Металлург» за второй период забросил армейцам шесть шайб. У победителей по четыре очка набрали Михайлис и Орехов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Магнитогорский «Металлург» разгромил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Москве завершилась со счетом 7:0 (1:0, 6:0, 0:0).

Шайбы забросили Никита Михайлис (17-я и 24-я минуты), Валерий Орехов (22, 40), Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).

Михайлис и Орехов записали на свой счет еще по две результативные передачи.

Ворота «Металлурга» защищал Илья Набоков, который отразил 26 бросков.

Магнитогорский клуб поднялся на восьмое место в Восточной конференции, сместив «Авангард». ЦСКА идет четвертым на Западе.