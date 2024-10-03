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Чемпион КХЛ разгромил ЦСКА со счетом 7:0

Чемпион КХЛ «Металлург» разгромил в Москве ЦСКА со счетом 7:0
«Металлург» за второй период забросил армейцам шесть шайб. У победителей по четыре очка набрали Михайлис и Орехов
Главный тренер &laquo;Металлурга&raquo; Андрей Разин (в центре)
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru))

Магнитогорский «Металлург» разгромил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Москве завершилась со счетом 7:0 (1:0, 6:0, 0:0).

Шайбы забросили Никита Михайлис (17-я и 24-я минуты), Валерий Орехов (22, 40), Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).

Михайлис и Орехов записали на свой счет еще по две результативные передачи.

Ворота «Металлурга» защищал Илья Набоков, который отразил 26 бросков.

Магнитогорский клуб поднялся на восьмое место в Восточной конференции, сместив «Авангард». ЦСКА идет четвертым на Западе.

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Результаты других матчей дня:

«Витязь» — «Куньлунь» — 7:2;

«Динамо» (Минск) — СКА — 0:3;

«Динамо» (Москва) — «Трактор» — 1:4;

«Сочи» — «Адмирал» — 5:0;

«Спартак» — «Барыс» — 4:2.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Металлург Магнитогорск ХК Спартак ХК Динамо Москва
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