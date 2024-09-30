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Чемпион КХЛ расстался со спортдиректором после провала на старте сезона

Гомоляко покинул пост спортдиректора «Металлурга» после провала на старте сезона
«Металлург» проиграл 7 из 10 матчей и идет предпоследним в Восточной конференции. В клубе заявили, что спортдиректор Сергей Гомоляко «решил взять паузу»
Сергей Гомоляко
Сергей Гомоляко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора магнитогорского «Металлурга» по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте действующих чемпионов КХЛ.

Новый регулярный чемпионат команда Андрея Разина начала неудачно, проиграв семь из десяти матчей, и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Обязанности Гомоляко временно будет исполнять директор клуба Алексей Жлоба. «Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности», — заявил Жлоба.

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Гомоляко занимал пост с декабря 2020 года. С тех пор команда доходила до финала Кубка Гагарина в 2022-м и стала чемпионом в 2024-м.

Гомоляко играл за «Металлург» в 1995-2000 и 2002-2003 годах, потом работал в системе клуба.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск
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