Лидер КХЛ победил «Авангард», отыгравшись с 1:3
Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч в Омске закончился со счетом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0) в пользу «Локомотива».
У омичей отличились Михаил Гуляев (14-я минута) и Рид Буше (32, 28). Две результативные передачи на счету Райана Спунера.
У «Локомотива» забивали Даниил Бут (6), Георгий Иванов (44), Никита Кирьянов (44), Максим Шалунов (58) и Байрон Фрэз (60).
Ярославцы выиграли пятый матч подряд и лидируют в КХЛ.
Омичи проиграли восемь из девяти последних матчей и идут на восьмом месте в Восточной конференции.
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