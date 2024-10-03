Лидер КХЛ победил «Авангард», отыгравшись с 1:3

«Авангард» вел 3:1 после двух периодов, но потом пропустил четыре шайбы подряд и проиграл восьмой из девяти последних матчей

Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч в Омске закончился со счетом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0) в пользу «Локомотива».

У омичей отличились Михаил Гуляев (14-я минута) и Рид Буше (32, 28). Две результативные передачи на счету Райана Спунера.

У «Локомотива» забивали Даниил Бут (6), Георгий Иванов (44), Никита Кирьянов (44), Максим Шалунов (58) и Байрон Фрэз (60).

Ярославцы выиграли пятый матч подряд и лидируют в КХЛ.

Омичи проиграли восемь из девяти последних матчей и идут на восьмом месте в Восточной конференции.