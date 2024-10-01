ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
ЦСКА выиграл у московского «Динамо» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейский клуб уступал по ходу встречи 0:2 и 2:3, но в итоге сумел одержать победу в игре, где все решилось лишь в серии буллитов.
В основное время в составе хозяев отличился Седрик Пакетт (седьмая минута), Бреннан Менелл (11-я минута) и Артем Швец-Роговой (31-я минута). За гостей шайбы забросили Дмитрий Сухоруков (14-я минута), Никита Охотюк (20-я минута) и Виталий Абрамов (47-я минута). В овертайме стороны так и не выявили победителя, несмотря на то что динамовцы провели значительную часть дополнительной пятиминутки в меньшинстве.
В серии буллитов хоккеисты ЦСКА смогли отличиться дважды, их противники забросить не смогли. В составе армейцев свои шансы реализовали Виталий Абрамов и Никита Гусев.
ЦСКА уже во второй раз обыграл столичное «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ. Предыдущая встреча между командами, состоявшаяся 17 сентября, закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.
ЦСКА с 15 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Динамо» с 11 очками расположилось на восьмой позиции.
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