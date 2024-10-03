Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмы

Глушенков, пропустивший месяц из-за перелома руки, получил новую травму в третьем матче после возвращения. Семак сказал, что пока не знает, когда футболист сможет тренироваться и играть. Матч с «Оренбургом» пройдет 5 октября

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, получивший новую травму в матче Кубка России с «Акроном», не сыграет против «Оренбурга» в РПЛ, заявил на пресс-конференции главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Глушенков вышел на замену в матче с «Акроном» накануне (5:1), но через несколько минут попросил помощь медиков и ушел с поля в раздевалку. После матча Семак не смог оценить степень серьезности травмы.

«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», — сказал тренер.

Глушенков в июле перешел в «Зенит» из «Локомотива», но уже в середине августа получил перелом запястья, из-за которого пропустил месяц. Матч с «Акроном» был для полузащитника третьим после восстановления.

Глушенков лидирует в списке бомбардиров РПЛ с семью голами в семи матчах. Столько же забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, но в 10 матчах.

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» 5 октября в Санкт-Петербурге.