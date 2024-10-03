Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмы
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, получивший новую травму в матче Кубка России с «Акроном», не сыграет против «Оренбурга» в РПЛ, заявил на пресс-конференции главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
Глушенков вышел на замену в матче с «Акроном» накануне (5:1), но через несколько минут попросил помощь медиков и ушел с поля в раздевалку. После матча Семак не смог оценить степень серьезности травмы.
«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», — сказал тренер.
Глушенков в июле перешел в «Зенит» из «Локомотива», но уже в середине августа получил перелом запястья, из-за которого пропустил месяц. Матч с «Акроном» был для полузащитника третьим после восстановления.
Глушенков лидирует в списке бомбардиров РПЛ с семью голами в семи матчах. Столько же забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, но в 10 матчах.
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» 5 октября в Санкт-Петербурге.
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