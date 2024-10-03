 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмы

Лучший бомбардир РПЛ Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмы
Глушенков, пропустивший месяц из-за перелома руки, получил новую травму в третьем матче после возвращения. Семак сказал, что пока не знает, когда футболист сможет тренироваться и играть. Матч с «Оренбургом» пройдет 5 октября
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, получивший новую травму в матче Кубка России с «Акроном», не сыграет против «Оренбурга» в РПЛ, заявил на пресс-конференции главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Глушенков вышел на замену в матче с «Акроном» накануне (5:1), но через несколько минут попросил помощь медиков и ушел с поля в раздевалку. После матча Семак не смог оценить степень серьезности травмы.

«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», — сказал тренер.

Клуб РПЛ уволил испанского тренера после 14 матчей без побед
Спорт
Давид Деограсия

Глушенков в июле перешел в «Зенит» из «Локомотива», но уже в середине августа получил перелом запястья, из-за которого пропустил месяц. Матч с «Акроном» был для полузащитника третьим после восстановления.

Глушенков лидирует в списке бомбардиров РПЛ с семью голами в семи матчах. Столько же забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, но в 10 матчах.

«Зенит» сыграет с «Оренбургом» 5 октября в Санкт-Петербурге.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Максим Глушенков Сергей Семак
Материалы по теме
Reuters узнал о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛ
Спорт
Дебютный гол Соболева помог «Зениту» разгромить «Акрон» без Дзюбы
Спорт
Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Садулаев после смягчения критериев допуска поедет на ЧМ по борьбеСпорт, 16:18
Над Черным морем засекли британский и американский самолеты-разведчикиПолитика, 15:56
Названы районы Москвы с подешевевшим вторичным жильемНедвижимость, 15:55
«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»Общество, 15:53
МИД оценил перспективу нового расширения БРИКС и единой валютыПолитика, 15:51
Одежный ретейлер O'stin назвал главную проблему fashion-индустрииБизнес, 15:34
Орешкина назначили председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФЭкономика, 15:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Standard Chartered назвал уход биткоина ниже $60 тыс. шансом для закупокКрипто, 15:27
Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфудаПолитика, 15:27
Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмыСпорт, 15:24
«Круть» или не круть: каким получился новый роман ПелевинаСтиль, 15:23
Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу CryptexБизнес, 15:22
Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру АбызовуОбщество, 15:21
МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млнОбщество, 15:18