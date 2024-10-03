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Клуб РПЛ уволил испанского тренера после 14 матчей без побед

Футбольный клуб «Оренбург» уволил испанца Деограсию после 14 матчей без побед
Давид Деограсия в прошлом сезоне спас «Оренбург» от вылета из РПЛ, но в этом сезоне выиграл с ней только один матч. Командой будет руководить старший тренер Ильшат Айткулов
Давид Деограсия
Давид Деограсия (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Оренбург» объявил об отставке главного тренера Давида Деограсии после 14-матчевой безвыигрышной серии.

В РПЛ команда выиграла только один матч из 10 и занимает 14-е место в турнирной таблице. Единственную победу она одержала в первом туре над «Спартаком» (2:0) 21 июля.

В Кубке России оренбуржцы проиграли все пять матчей и не смогли выйти в плей-офф.

Деограсия работал в «Оренбурге» с прошлого года — сначала возглавлял академию, а в августе 2023-го стал главным тренером и помог команде избежать вылета из РПЛ.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Команду временно возглавил старший тренер Ильшат Айткулов.

Ближайший матч «Оренбург» проведет 5 октября против «Зенита».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Оренбург Российская премьер-лига (РПЛ)
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