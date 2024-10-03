Клуб РПЛ уволил испанского тренера после 14 матчей без побед
«Оренбург» объявил об отставке главного тренера Давида Деограсии после 14-матчевой безвыигрышной серии.
В РПЛ команда выиграла только один матч из 10 и занимает 14-е место в турнирной таблице. Единственную победу она одержала в первом туре над «Спартаком» (2:0) 21 июля.
В Кубке России оренбуржцы проиграли все пять матчей и не смогли выйти в плей-офф.
Деограсия работал в «Оренбурге» с прошлого года — сначала возглавлял академию, а в августе 2023-го стал главным тренером и помог команде избежать вылета из РПЛ.
Команду временно возглавил старший тренер Ильшат Айткулов.
Ближайший матч «Оренбург» проведет 5 октября против «Зенита».
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