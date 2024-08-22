Российские баскетболисты решили не играть с «самозваной» сборной Колумбии

Российские баскетболисты не сыграют со сборной, от которой отказались в Колумбии

В итоге сборная России дважды сыграет с командой Венесуэлы, а колумбийцы — с «Пармой». Ранее колумбийская федерация заявила, что в Пермь приехала не их сборная, в РФБ на это ответили, что команда легитимная

Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России по баскетболу вместо матча с командой Колумбии проведет встречу с венесуэльцами на Кубке дружбы в Перми. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Изменения в расписания внесены «в целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников».

Колумбийцы в среду проиграли пермской «Парме» с разницей в 102 очка. После этого колумбийская федерация баскетбола заявила, что не давала одобрения ни одной команде представлять страну на этом турнире.

В РФБ заявили, что договаривались об участии «по официальным каналам» и сомнений в легитимности выступления этой команды нет.

В четверг сборная Колумбии уступила команде Венесуэлы с разницей в 51 очко. Россиянам же венесуэльцы накануне проиграли 22 очка.

Теперь сборная России дважды сыграет с Венесуэлой (23 и 25 августа), а «Парма» — с Колумбией.