Российские баскетболисты решили не играть с «самозваной» сборной Колумбии
Сборная России по баскетболу вместо матча с командой Колумбии проведет встречу с венесуэльцами на Кубке дружбы в Перми. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Изменения в расписания внесены «в целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников».
Колумбийцы в среду проиграли пермской «Парме» с разницей в 102 очка. После этого колумбийская федерация баскетбола заявила, что не давала одобрения ни одной команде представлять страну на этом турнире.
В РФБ заявили, что договаривались об участии «по официальным каналам» и сомнений в легитимности выступления этой команды нет.
В четверг сборная Колумбии уступила команде Венесуэлы с разницей в 51 очко. Россиянам же венесуэльцы накануне проиграли 22 очка.
Теперь сборная России дважды сыграет с Венесуэлой (23 и 25 августа), а «Парма» — с Колумбией.
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