 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российские баскетболисты решили не играть с «самозваной» сборной Колумбии

Российские баскетболисты не сыграют со сборной, от которой отказались в Колумбии
В итоге сборная России дважды сыграет с командой Венесуэлы, а колумбийцы — с «Пармой». Ранее колумбийская федерация заявила, что в Пермь приехала не их сборная, в РФБ на это ответили, что команда легитимная
Фото: vk.com/russiabasket
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России по баскетболу вместо матча с командой Колумбии проведет встречу с венесуэльцами на Кубке дружбы в Перми. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Изменения в расписания внесены «в целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников».

Колумбийцы в среду проиграли пермской «Парме» с разницей в 102 очка. После этого колумбийская федерация баскетбола заявила, что не давала одобрения ни одной команде представлять страну на этом турнире.

В РФБ заявили, что договаривались об участии «по официальным каналам» и сомнений в легитимности выступления этой команды нет.

Кто играл в России за самопровозглашенную сборную Колумбии
Спорт
Фото:РФБ

В четверг сборная Колумбии уступила команде Венесуэлы с разницей в 51 очко. Россиянам же венесуэльцы накануне проиграли 22 очка.

Теперь сборная России дважды сыграет с Венесуэлой (23 и 25 августа), а «Парма» — с Колумбией.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол сборная России по баскетболу Российская федерация баскетбола (РФБ)
Материалы по теме
На Филиппинах сделали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе
Спорт
Американский баскетболист пожаловался на допинг-контроль после финала ОИ
Спорт
Пермский клуб обыграл сборную Колумбии по баскетболу с разницей 102 очка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 17:29
РЖД напомнили Финляндии о растущей неустойке за поезда «АллегроПолитика, 19:26
Сотрудников порта Кавказ эвакуировали после атаки и пожара на паромеПолитика, 19:13
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:06
Российские велогонщики не успели получить визы в Китай на юниорский ЧМСпорт, 19:01
Топ-7 самых популярных игр в TelegramКрипто, 18:55
Часть курских школ перейдут на дистанционный форматПолитика, 18:54
Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул⁠Политика, 18:47
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:47
Капитализация USDT растет практически без коррекций. С чем это связаноКрипто, 18:46
Прокуратура вновь закрыла дело о задержании националистов в ПетербургеОбщество, 18:46
Военные ВСУ назвали «идиотские» приказы причиной ухудшения под ПокровскомПолитика, 18:44
Российские баскетболисты решили не играть с «самозваной» сборной КолумбииСпорт, 18:42
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 18:40
Средства россиян в банках превысили ₽50 трлнФинансы, 18:31