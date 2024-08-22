РФБ ответила на заявление о приезде в Пермь самозваной сборной Колумбии

Накануне пермская «Парма» разгромила сборную Колумбии с разницей в 102 очка. После этого в соцсетях колумбийской федерации появилось заявление, что они приглашений на турнир не получали. В РФС заявили, что команда «легитимная»

Фото: Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

Взаимодействие с Федерацией баскетбола Колумбии (FCB) по поводу выступления сборной в Кубке дружбы в Перми велось через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия этой команды в турнире. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Матч с участием сборной Колумбии был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями», — заявили в РФБ.

Накануне на Кубке дружбы, где также выступают сборные России и Венесуэлы, пермская «Парма» обыграла колумбийцев со счетом 155:53.

Позднее на странице FCB в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) появилось заявление о том, что официального приглашения она не получала. Федерация также заявила, что не давала никакому клубу или школе согласие на то, чтобы представлять страну на турнире, и будет судиться из-за неправомерного использования логотипа.