Тарасова обвинила Трусову в меркантильности
Серебряный призер Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова сейчас думает только о деньгах, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В пятницу, 15 декабря, 19-летняя Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене» в Москве.
«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль», — сказала Тарасова.
По словам Тарасовой, Трусова уже никогда не будет олимпийской чемпионкой. «Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно», — заключила Тарасова.
Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
В октябре прошлого года Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. На протяжении всего прошлого сезона фигуристка испытывала проблемы со спиной, а чемпионат России пропустила из-за ОРВИ. В нынешнем сезоне Трусова также не выступает в соревнованиях, а катается только в шоу.
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