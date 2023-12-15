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Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

Татьяна Тарасова: жаль, что Александра Трусова хочет только зарабатывать деньги
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала сожаление, что фигуристка в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. По словам Тарасовой, Трусова уже никогда не будет олимпийской чемпионкой
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова сейчас думает только о деньгах, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В пятницу, 15 декабря, 19-летняя Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене» в Москве.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль», — сказала Тарасова.

Фигуристка Трусова сыграла в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»
Спорт
Александра Трусова

По словам Тарасовой, Трусова уже никогда не будет олимпийской чемпионкой. «Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно», — заключила Тарасова.

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

В октябре прошлого года Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. На протяжении всего прошлого сезона фигуристка испытывала проблемы со спиной, а чемпионат России пропустила из-за ОРВИ. В нынешнем сезоне Трусова также не выступает в соревнованиях, а катается только в шоу.

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Александра Трусова фигурное катание Татьяна Тарасова

Пространство выбора

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Фигуристка Трусова сыграет в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»
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