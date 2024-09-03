Кто из заложников школы в Беслане стал успешным спортсменом

В сентябре исполнилось 20 лет со дня теракта в школе Беслана. Более 1100 человек удерживали в здании на протяжении трех дней. Кто из заложников стал успешным спортсменом — в материале «РБК Спорт»

Артур Найфонов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Средняя школа № 1 в городе Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. Нападение на школу произошло утром, в ходе торжественной линейки в честь начала учебного года. В здании удерживались более 1100 человек, большая часть из которых — дети.

На третий день после захвата школы федеральные силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 детей. Спустя две недели ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов — Шамиль Басаев.

Среди заложников оказались будущие спортсмены.

Артур Найфонов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Артур Найфонов заявил о себе в 2021 году, завоевав бронзу Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в категории до 86 кг.

Найфонов был одним из заложников в Беслане, его мать Светлана погибла в ходе теракта. Сам семилетный Артур и его десятилетняя сестра Сабина получили травмы средней тяжести и после освобождения школы попали в республиканскую больницу.

В подростковом возрасте Найфонов начал заниматься вольной борьбой. Сначала он выступал в категории до 69 кг, но позже перешел в 84 кг. Свой первый турнир борец выиграл в 19 лет — во Владикавказе на первенстве России Найфонов взял золото. А спустя несколько месяцев выиграл и первенство мира среди юниоров в Финляндии.

В 2018-м вошел в сборную России. На чемпионате Европы в том же году в Каспийске Найфонов впервые завоевал титул чемпиона в весовой категории до 86 кг. Всего у спортсмена три победы на европейских первенствах. Последняя — в Варшаве в 2021-м.

А на чемпионате мира в 2019 году Найфонов стал бронзовым призером. Золото тогда выиграл иранец Хасан Яздани. Именно с ним россиянин встретился в полуфинале олимпийского турнира в Токио и проиграл со счетом 1:7. В поединке за бронзу Найфонов одолел Джабраила Шапиева из Узбекистана — 2:0. По словам спортсмена, на Олимпиаде он не оправдал своих ожиданий.

Найфонов редко дает интервью, поэтому про личную жизнь спортсмена известно мало. Борец говорил, что если бы не профессиональный спорт, то, скорее всего, стал бы юристом.

Алан Кусов

Призер Кубка и чемпионата России по конному спорту Алан Кусов пошел в пятый класс, когда захватили школу.

«В тот день почему-то жутко не хотелось идти в школу. Даже маму уговаривал. И знаки были. Например, почему-то автобус не пришел. Мама сказала, что у нас новый классный руководитель — и поэтому все равно надо быть. Пытались вызвать такси, но линия была все время занята. Хотели уже возвращаться домой, да увидели, что сосед выезжает на машине со своего двора. Он и подвез», — вспоминал Кусов в беседе со Sports.ru.

По словам Кусова, после выстрелов из автоматов началась паника, и все люди рванули в сторону школы. «Я же сделал шаг влево — и в сторону выхода. Уже добежал. В безопасности. И вспоминаю: «Мама»… Помчался обратно. Пришлось разбивать окно локтями, чтобы залезть внутрь».

Он рассказал, что разговаривал с террористами и «запомнил их лица». «Я спрашивал у одного, почему именно школа. Он говорил, что так требования выполнят на 100% в любой точке мира. <...>. Первый день-полтора все было очень спокойно. Они вели себя адекватно и говорили, что скоро нас освободят — как только требования выполнят», — вспоминал слова террористов Кусов.

На третий день во время штурма Кусову пробило легкое. «Тогда вообще не знал, что делать. Мама, пока мы лежали, постоянно теряла сознание. И в начале штурма она тоже была в обмороке. А я махал ей — чтобы хоть немного воздуха было. Себе там что-то перевязал, чтобы хотя бы кровь не шла. Чуть замедлил, но ее все равно уходило слишком много, и в какой-то момент я тоже стал терять сознание».

«Мы лежим, а вокруг горы трупов… Потому что прошло 20 минут, и кто мог — побежали. Остались раненые и убитые. Перед нами еще сверху упала огромная хрень, какая-то балка. Маме ногу прижало. Кое-как ее вытащили. Но идти было нереально, пули продолжали лететь. Куда соваться? А ползти через трупы — это только в кино…» — вспоминал Кусов.

Спустя время после теракта Кусову было психологически сложно, он практически не разговаривал и был очень вспыльчивым. Он пытался не выходить на улицу, потому что на ровном месте мог начать нервничать, злиться или начинал думать, куда в случае чего прятаться.

В итоге в конный спорт будущий спортсмен попал только из-за реабилитации, которую ему предложили пройти с лошадьми. «Раз пришел — не зашло. Даже не пробовал ничего. Но зачем-то решил приехать еще разок. И вот тогда уже потрогал лошадей — и как-то понравилось. Я даже не могу описать этот адреналин. Особые чувства. После такого уйти невозможно. Сам не заметил, как спустя какое-то время дорос до соревнований», — сказал Кусов.

Кусов отметил, что лошади научили его спокойствию. «Вот начинаешь психовать — и она [лошадь] начинает психовать. Все, ничего не получается. Они подарили мне спокойствие».

По итогам чемпионата России Кусов вошел в состав сборной страны по троеборью и получил право выступать в четырехзвездочных турнирах.

Заурбек Сидаков

Владимир Путин и Заурбек Сидаков (Фото: Евгений Биятов / POOL / ТАСС)

Заурбек Сидаков родом из небольшого села неподалеку от Беслана. Он не был заложником террористов, но трагедия повлияла на его судьбу.

Сидаков — звезда вольной борьбы. С 2018 года он доминирует в весовой категории до 74 кг. На его счету золото Олимпиады в Токио, Сидаков является трехкратным чемпионом мира. Последнее золото мирового первенства завоевал перед Играми-2024, куда его Международный олимпийский комитет не допустил.

В момент трагедии Сидакову было восемь лет. «Я родился и жил в селе Зильги в 5 км от Беслана. Тогда я учился во втором классе и начал тренироваться в Беслане, куда добирался на маршрутке, — рассказывал он в интервью News.ru. — Я успел прозаниматься всего две недели в секции вольной борьбы, как случился этот теракт».

«Я помню, как нас из [местной] школы выгнали на улицу, когда это случилось, и сказали, что в Беслане террористы захватили школу, — вспоминает он. — Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям. Очень многие семьи затронула эта трагедия».

Сидаков отметил, что многие друзья по секции борьбы оказались в заложниках.

После теракта Сидаков мог перестать заниматься борьбой. Он на несколько месяцев забросил ее из-за запрета родителей на поездки в Беслан.

Свою победу на чемпионате мира-2019 он посвятил жертвам теракта. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан — маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией».