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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Россиянин не смог финишировать в групповой велогонке на Олимпиаде

Россиянин Сырица не смог финишировать в групповой велогонке на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В гонке победил бельгиец Эвенепул, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Россиянин Глеб Сырица до середины дистанции был в основной группе преследователей, но потом отстал и не финишировал
Глеб Сырица (в центре)
Глеб Сырица (в центре) (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Россиянин Глеб Сырица не смог завершить групповую шоссейную велогонку на Олимпиаде в Париже.

В протоколе напротив фамилии россиянина значится DNF (не финишировал). Как отмечает «Матч ТВ», до середины дистанции Сырица был в основной группе преследователей, но потом откатился в середину пелотона.

Сырица попал на Олимпиаду вместо отказавшегося участвовать в ней Александра Власова. В индивидуальной гонке, которая прошла 27 июля, 24-летний россиянин занял 31-е место из 32.

Первым в субботней групповой гонке на 273 км финишировал бельгиец Ремко Эвенепул со временем 6 часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, который победил в индивидуальной и групповой гонках на одной Олимпиаде.

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Второе и третье места у французов Валентена Мадуа (плюс 1 минута 11 секунд) и Кристофа Лапорта (плюс 1 минута 16 секунд) соответственно.

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