Россиянин не смог финишировать в групповой велогонке на Олимпиаде
Россиянин Глеб Сырица не смог завершить групповую шоссейную велогонку на Олимпиаде в Париже.
В протоколе напротив фамилии россиянина значится DNF (не финишировал). Как отмечает «Матч ТВ», до середины дистанции Сырица был в основной группе преследователей, но потом откатился в середину пелотона.
Сырица попал на Олимпиаду вместо отказавшегося участвовать в ней Александра Власова. В индивидуальной гонке, которая прошла 27 июля, 24-летний россиянин занял 31-е место из 32.
Первым в субботней групповой гонке на 273 км финишировал бельгиец Ремко Эвенепул со временем 6 часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, который победил в индивидуальной и групповой гонках на одной Олимпиаде.
Второе и третье места у французов Валентена Мадуа (плюс 1 минута 11 секунд) и Кристофа Лапорта (плюс 1 минута 16 секунд) соответственно.
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