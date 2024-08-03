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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Байлз завоевала седьмое золото Олимпиады, победив в опорном прыжке

Симона Байлз завоевала седьмое золото Олимпиады, победив в опорном прыжке
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Американка набрала 15,300 балла и завоевала в Париже уже третью золотую медаль. Призерами Игр в этой дисциплине стали бразильянка Ребека Андраде и американка Джейд Кэри
Симона Байлз
Симона Байлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Американская гимнастка Симона Байлз победила в опорном прыжке на Олимпиаде в Париже, став семикратной чемпионкой Игр.

Байлз набрала 15,300 балла, второй стала бразильянка Ребека Андраде (14,966), третьей — американка Джейд Кэри (14,466).

Это уже третье золото 27-летней Байлз в Париже — ранее она победила в командном и личном многоборье.

В воскресенье она также должна выступить на брусьях.

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Еще четыре золота Байлз завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро, а с Олимпиады в Токио она снялась из-за психологических проблем, выиграв только серебро в команде и бронзу на бревне.

Андраде, завоевавшая пятую медаль Игр, разделила титул самого титулованного олимпийца из Бразилии с яхтсменами Торбеном Граэлем и Робертом Шайдтом.

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Анна Сатдинова
Симона Байлз Олимпиада-2024 спортивная гимнастика
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