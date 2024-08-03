Байлз завоевала седьмое золото Олимпиады, победив в опорном прыжке
Американская гимнастка Симона Байлз победила в опорном прыжке на Олимпиаде в Париже, став семикратной чемпионкой Игр.
Байлз набрала 15,300 балла, второй стала бразильянка Ребека Андраде (14,966), третьей — американка Джейд Кэри (14,466).
Это уже третье золото 27-летней Байлз в Париже — ранее она победила в командном и личном многоборье.
В воскресенье она также должна выступить на брусьях.
Еще четыре золота Байлз завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро, а с Олимпиады в Токио она снялась из-за психологических проблем, выиграв только серебро в команде и бронзу на бревне.
Андраде, завоевавшая пятую медаль Игр, разделила титул самого титулованного олимпийца из Бразилии с яхтсменами Торбеном Граэлем и Робертом Шайдтом.
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