Игры женского Евро 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о Диогу Жоте

Игры женского Евро 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о Жоте

Игрок сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП. УЕФА объявил минуту молчания на всех матчах женского Евро 3 и 4 июля

Диогу Жота (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Все матчи женского чемпионата Европы в Швейцарии 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брате Андре Силве. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, которую цитирует The Evening Standard.

Жота вместе с братом погибли 3 июля в ДТП в испанской провинции Самора. Lamborghini, в котором находились братья, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Женский Евро стартовал в Швейцарии 2 июля.

3 июля на Евро начнет выступление команда Португалии — ее соперником будет Испания. В другом матче группового этапа встретятся бельгийки и итальянки. 4 июля пройдут матчи Дания — Швеция и Германия — Польша.

Жоте было 28 лет, он провел 49 матчей за сборную Португалии. С 2020 года форвард был футболистом «Ливерпуля», выиграл с ним чемпионат Англии, взял Кубок Англии и Кубок лиги.

Андре Силва выступал за португальский «Пенафиел».