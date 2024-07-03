 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Матвей Сафонов уехал во Францию, несмотря на задолженность по алиментам

Вратарь ПСЖ Сафонов уехал во Францию, несмотря на задолженность по алиментам
Отец голкипера ПСЖ и сборной России рассказал, что футболист сейчас находится в отпуске в Европе и в скором времени приступит к тренировкам вместе со своим новым клубом
Матвей Сафонов&nbsp;
Матвей Сафонов  (Фото: ПСЖ)

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинул Россию, несмотря на задолженности по алиментам, и теперь готовится приступить к тренировкам в составе своей новой команды. Об этом изданию Sport24 рассказал отец футболиста Евгений Сафонов.

«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с ПСЖ. Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально», — пояснил отец голкипера.

О том, что Сафонов находится в Европе, пишет и журналист Иван Карпов. По его данным, голкипер погасил задолженность в размере 22 тыс. руб., после чего смог покинуть Россию. Однако затем запрет на выезд футболиста был снова введен и теперь действует.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов не может выехать из страны в связи с задолженностью по алиментам. По данным источников Baza, судебные приставы списали со счетов голкипера 250 тыс. руб., которые отправили его бывшей супруге. На данный момент, сообщает этот телеграм-канал, его долг по алиментам составляет 59 млн 230 тыс. руб. На все российские счета спортсмена наложено «требование о взыскании», поэтому все поступающие на них деньги автоматически будут переведены экс-жене Сафонова.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ в середине июня 2024 года. Игрок, контракт которого рассчитан до лета 2029 года, заявил о намерении стать основным голкипером парижского клуба и потеснить конкурентов. На данный момент главным вратарем ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Материалы по теме
Команды Сафонова и Кузяева встретятся в первом туре чемпионата Франции
Спорт
Сафонов заявил о желании потеснить Доннарумму в воротах ПСЖ
Спорт
Юрист экс-жены Сафонова заявил о непогашенном долге игрока после перехода
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
В ЕАЭС поддержали механизм введения акциза на медицинский спирт в России Общество, 16:28
Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины Политика, 16:27
Глава ЦБ сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности Экономика, 16:23
Греческий клуб выкупил у «Краснодара» российского футболиста Спорт, 16:23
Как выбрать кондиционер для частного дома Недвижимость, 16:20
В Воронежской области объявили ракетную опасность Политика, 16:19
Что такое бессрочные фьючерсы в криптовалюте. Почему они так популярны Крипто, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке Общество, 16:14
«Пятый канал» занял место «Первого» в тройке ТВ-вещателей Технологии и медиа, 16:12
Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов Общество, 16:12
Зеленский призвал Трампа озвучить план быстрого завершения конфликта Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли Общество, 16:07
Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро Спорт, 16:07