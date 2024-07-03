Матвей Сафонов уехал во Францию, несмотря на задолженность по алиментам

Отец голкипера ПСЖ и сборной России рассказал, что футболист сейчас находится в отпуске в Европе и в скором времени приступит к тренировкам вместе со своим новым клубом

Матвей Сафонов (Фото: ПСЖ)

Вратарь сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов покинул Россию, несмотря на задолженности по алиментам, и теперь готовится приступить к тренировкам в составе своей новой команды. Об этом изданию Sport24 рассказал отец футболиста Евгений Сафонов.

«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с ПСЖ. Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально», — пояснил отец голкипера.

О том, что Сафонов находится в Европе, пишет и журналист Иван Карпов. По его данным, голкипер погасил задолженность в размере 22 тыс. руб., после чего смог покинуть Россию. Однако затем запрет на выезд футболиста был снова введен и теперь действует.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов не может выехать из страны в связи с задолженностью по алиментам. По данным источников Baza, судебные приставы списали со счетов голкипера 250 тыс. руб., которые отправили его бывшей супруге. На данный момент, сообщает этот телеграм-канал, его долг по алиментам составляет 59 млн 230 тыс. руб. На все российские счета спортсмена наложено «требование о взыскании», поэтому все поступающие на них деньги автоматически будут переведены экс-жене Сафонова.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ в середине июня 2024 года. Игрок, контракт которого рассчитан до лета 2029 года, заявил о намерении стать основным голкипером парижского клуба и потеснить конкурентов. На данный момент главным вратарем ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.