В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков на матче Евро

В УЕФА подчеркнули, что осуждают любое насильственное поведение. Немецкая полиция ранее начала расследование в связи с инцидентом с избиением фанатов стюардами на игре 1/8 финала Португалия — Словения

Болельщики сборной Португалии (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

УЕФА осуждает действия стюардов, которые избили болельщиков на матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«УЕФА осведомлен об инциденте и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования», — заявили в УЕФА.

Матч Португалия — Словения состоялся 1 июля. Инцидент с избиением произошел по время послематчевой серии пенальти, когда один из болельщиков захотел выбежать на поле, чтобы поздравить Криштиану Роналду с реализованным 11-метровым. На видео видно, как несколько человек в спецодежде стюардов избивают фаната сборной Португалии в тоннеле стадиона во Франкфурте, после чего валят его на землю, продолжая наносить удары руками и ногами, а рядом с ним лежит на полу другой фанат со скованными за спиной руками.

Немецкая полиция начала расследование этого инцидента.