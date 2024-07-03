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Евро-2024 ,  
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В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков на матче Евро

В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков Португалии на матче Евро
Сюжет
Евро-2024
В УЕФА подчеркнули, что осуждают любое насильственное поведение. Немецкая полиция ранее начала расследование в связи с инцидентом с избиением фанатов стюардами на игре 1/8 финала Португалия — Словения
Болельщики сборной Португалии
Болельщики сборной Португалии (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

УЕФА осуждает действия стюардов, которые избили болельщиков на матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«УЕФА осведомлен об инциденте и осуждает любое насильственное поведение. Инцидент, показанный на видео, в настоящее время является предметом полицейского расследования», — заявили в УЕФА.

Стюарды избили болельщиков Португалии на матче 1/8 финала Евро
Спорт
Болельщики на матче 1/8&nbsp;финала Евро во Франкфурте

Матч Португалия — Словения состоялся 1 июля. Инцидент с избиением произошел по время послематчевой серии пенальти, когда один из болельщиков захотел выбежать на поле, чтобы поздравить Криштиану Роналду с реализованным 11-метровым. На видео видно, как несколько человек в спецодежде стюардов избивают фаната сборной Португалии в тоннеле стадиона во Франкфурте, после чего валят его на землю, продолжая наносить удары руками и ногами, а рядом с ним лежит на полу другой фанат со скованными за спиной руками.

Немецкая полиция начала расследование этого инцидента.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу
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