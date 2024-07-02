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Португалия вышла в четвертьфинал Евро после серии пенальти

Встреча в основное время завершилась со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти португальцы оказались сильнее
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Сборная Португалии победила команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч во Франкфурте завершился со счетом 0:0 в основное время. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.

Роналду расплакался после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро
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Криштиану Роналду

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.

Португальский форвард Криштиану Роналду на 105-й минуте не смог забить пенальти, который отразил Ян Облак. Капитан сборной Португалии расплакался после нереализованного удара.

В четвертьфинале Португалия 5 июля встретится с Францией. Французы ранее победили сборную Бельгии благодаря автоголу Яна Вертонгена.

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Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу
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