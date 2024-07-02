Португалия вышла в четвертьфинал Евро после серии пенальти
Сборная Португалии победила команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Матч во Франкфурте завершился со счетом 0:0 в основное время. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.
Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.
Португальский форвард Криштиану Роналду на 105-й минуте не смог забить пенальти, который отразил Ян Облак. Капитан сборной Португалии расплакался после нереализованного удара.
В четвертьфинале Португалия 5 июля встретится с Францией. Французы ранее победили сборную Бельгии благодаря автоголу Яна Вертонгена.