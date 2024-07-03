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Евро-2024 ,  
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Стюарды избили болельщиков Португалии на матче 1/8 финала Евро

Стюарды избили фанатов на игре Португалии против Словении
Сюжет
Евро-2024
Немецкая полиция начала расследование в связи с инцидентом на игре Португалия — Словения во Франкфурте
Португальские болельщики на матче 1/8&nbsp;финала Евро во Франкфурте
Португальские болельщики на матче 1/8 финала Евро во Франкфурте (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Двое болельщиков были избиты стюардами во время матча 1/8 финала Евро между сборными Португалии и Словении. Кадры, распространившиеся по социальным сетям, первым опубликовало издание Correio da Manhã.

Инцидент произошел по время послематчевой серии пенальти, когда один из болельщиков захотел выбежать на поле, чтобы поздравить Криштиану Роналду с реализованным 11-метровым. На кадрах видно, как несколько человек в спецодежде стюардов избивают фаната сборной Португалии в тоннеле стадиона во Франкфурте, после чего валят его на землю, продолжая наносить удары руками и ногами.

На кадрах также заметен еще один болельщик, лежащий на полу со скованными за спиной руками. По данным источника, это был приятель фаната, который пытался остановить его от прорыва на поле, но тоже стал жертвой избиения.

Представитель немецкой полиции подтвердил, что правоохранителям известно об этом инциденте. Инициировано расследование.

Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал Немецкий футбольный союз (DFB) за неспособность помешать болельщикам, выбегавшим на поле, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду на матчах Евро-2024. В отношении хозяев турнира было вынесено два дисциплинарных постановления на общую сумму €20 тыс. В УЕФА также пообещали пересмотреть подход к обеспечению безопасности на стадионах и усилить меры по предотвращению подобных инцидентов.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
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