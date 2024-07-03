Чем запомнились матчи 1/8 финала Евро-2024. Фотогалерея

Завершились матчи 1/8 финала на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу 2024 года. Самые яркие моменты игр на этой стадии — в фотогалерее «РБК Спорт»

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

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Матчи плей-офф начались с сенсации: Италия вылетела, проиграв сборной Швейцарии. Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько ярких сейвов в этом матче, однако остановить швейцарцев в одиночку ему не удалось. Мячи забили Ремо Фройлер на 37-й минуте и Рубен Варгас (46).

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У итальянцев были шансы на спасение. Например, на 75-й минуте Маттиа Дзакканьи сбросил мяч на Джанлуку Скамакку, который в касание пробил в ближний угол ворот, но штанга спасла Швейцарию.

В итоге итальянцы проиграли со счетом 0:2 и не вышли в четвертьфинал на чемпионате Европы впервые с 2004 года.

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Матч между Германией и Данией был приостановлен в середине первого тайма из-за грозы, молнии и града. Главный судья встречи Майкл Оливер увел игроков в подтрибунное помещение.

Встреча продолжилась спустя 25 минут.

Сама игра выдалась богатой на события. На третьей минуте судья отменил гол немца Нико Шлоттербека из-за фола.

Но главным неудачником матча стал датский защитник Йоаким Андерсен.

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На 48-й минуте 28-летний футболист поразил ворота хозяев турнира.

Но судья не засчитал его гол из-за миллиметрового офсайда.

Фото: Global Look Press

А спустя три минуты мяч попал ему в руку в штрафной, и судья назначил пенальти в ворота датчан. Кай Хаверц реализовал 11-метровый и открыл счет, а спустя 15 минут Джамаль Мусиала снял все вопросы о победителе. В итоге Германия победила со счетом 2:0.

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Сборная Англии спаслась от поражения в матче со Словакией, после того как в последней атаке в компенсированное ко второму тайму время (90+5) Джуд Беллингем смог забить ударом через себя и сравнять счет.

Уже на 50-й секунде экстратайма Гарри Кейн забил победный гол, который вывел английскую сборную в четвертьфинал.

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Грузия — как и в победной для себя игре с Португалией — сумела забить Испании быстрый гол. Это случилось благодаря тому, что защитник Робен Ле Норман отправил мяч в свои ворота на 18-й минуте.

Фото: Global Look Press

Испанцы отыгрались на 39-й минуте в спорной ситуации. В момент голевого удара Родри форвард Альваро Мората находился за линией офсайда, но не перекрывал обзор вратарю. В похожей ситуации отменили гол Нидерландов в матче группового этапа Евро с Францией.

В дальнейшем Испания забила еще три безответных мяча. Несмотря на это, главным героем сборной Грузии стал вратарь Георгий Мамардашвили. Он показал второй результат в истории Евро, сделав 30 сейвов на чемпионате Европы 2024 года. Лучший по этому показателю — Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 32 раза спас ворота сборной России.

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Драматичным стал матч Португалии и Словении, который в основное время завершился нулевой ничьей. В конце первого тайма дополнительного времени португальцы заработали пенальти.

К точке подошел Роналду, который на прошлом Евро забил три гола с пенальти. Да и на протяжении сезона он неизменно реализовывал 11-метровые.

Фото: Reuters

Роналду пробил уверенно, однако голкипер словенцев Ян Облак в фантастическом прыжке в левый от себя угол смог дотянуться до мяча и спасти свою команду.

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Лидер португальцев не смог совладать с эмоциями и расплакался прямо на поле.

Фото: Reuters

Вся команда утешала Роналду.

Фото: Reuters

В итоге и в двух дополнительных таймах команды не смогли поразить ворота, и исход встречи решился в серии пенальти. Роналду первым из португальцев подошел к 11-метровой отметке. На этот раз португалец пробил в другой угол. Облак вновь угадал, но на этот раз не дотянулся до мяча. После реализованного удара Роналду повернулся к португальским болельщикам и жестом извинился перед ними.

Фото: Reuters

Но главным героем стал вратарь португальцев Диогу Кошта. Он первым в истории отразил все удары в серии пенальти на крупном турнире. Серия завершилась досрочно — 3:0 в пользу португальцев.

Фото: Global Look Press

Сборная Франции победила команду Бельгии с минимальным счетом 1:0. Мяч попал в ворота бельгийцев рикошетом от Яна Фертонгена после удара Рандаля Коло Муани на 85-й минуте. Франция дошла до четвертьфинала без голов с игры — два автогола и один пенальти.

Фото: Reuters

Мбаппе вышел на поле в новой маске. Прошлая, в которой он вышел в заключительном матче группового раунда с Польшей (1:1), создавала ему дискомфорт.

«Играть в маске — абсолютный кошмар, — отметил лидер сборной Франции. — Я был вынужден поменять ее, так как во время прошлой встречи постоянно что-то было не так. Играть в ней очень сложно, потому что она ограничивает обзор и задерживает пот на лице. Маску нужно снимать, чтобы он стекал. Сложилось впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет того чувства, что я сам нахожусь на поле. Спасибо, конечно, за маски, но я от них избавлюсь сразу же, как только смогу».

Фото: Reuters

Мбаппе пять раз оказывался на ударной позиции в матче с Бельгией и каждый раз бил мимо ворот.

Фото: Reuters

Турецкий защитник Мерих Демирал в матче с Австрией забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. Он отметился забитым мячом после розыгрыша углового на 57-й секунде. Во втором тайме он оформил дубль и вновь с углового.

Демираль дебютировал за сборную в 2018 году. До этого матча на его счету было два гола в 47 матчах за национальную команду.

Демираль стал всего четвертым защитником с дублем на Евро и первым с 1984 года.

Австрийцы один мяч отыграли — и тоже с углового. Могли сравнять счет, но реализация подвела. Впервые в истории Евро три гола в одном матче были забиты с углового.