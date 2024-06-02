Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в финале Кубка
Сергей Игнашевич на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера калининградской «Балтики».
В воскресенье «Балтика» проиграла «Зениту» в суперфинале Кубка России со счетом 1:2. Ранее калининградская команда финишировала 15-й в РПЛ и вылетела в Первую лигу.
«Я покидаю клуб, думаю, что мой цикл в «Балтике» закончен», — сказал тренер.
Игнашевичу 44 года, он возглавил «Балтику» в октябре 2021 года, а в прошлом сезоне вывел ее в РПЛ.
В качестве тренера Игнашевич также возглавлял московское «Торпедо».
В качестве игрока Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России (в том числе пять с ЦСКА), а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России защитник взял бронзу Евро-2008.
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