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Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в финале Кубка

Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в финале Кубка России
Игнашевич возглавлял «Балтику» с 2021 года, смог вывести ее в РПЛ и дойти с ней до суперфинала Кубка России
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сергей Игнашевич на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера калининградской «Балтики».

В воскресенье «Балтика» проиграла «Зениту» в суперфинале Кубка России со счетом 1:2. Ранее калининградская команда финишировала 15-й в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

«Я покидаю клуб, думаю, что мой цикл в «Балтике» закончен», — сказал тренер.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Балтика»

Игнашевичу 44 года, он возглавил «Балтику» в октябре 2021 года, а в прошлом сезоне вывел ее в РПЛ.

В качестве тренера Игнашевич также возглавлял московское «Торпедо».

В качестве игрока Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России (в том числе пять с ЦСКА), а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России защитник взял бронзу Евро-2008.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Балтика Сергей Игнашевич
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