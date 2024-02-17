Американский теннисист Энди Роддик: в 2006 году в Москве меня ограбил милиционер

Американский теннисист рассказал, как в 2006 году его ограбили в Москве

Бывшая первая ракетка мира, Энди Роддик рассказал, что в 2006 году, когда приезжал в Москву на матч Кубка Дэвиса, у него под угрозой тюрьмы выманили $300, а сделал это якобы милиционер

Энди Роддик (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал в соцсети Х, что в 2006 году его в Москве ограбил милиционер.

Сборная США тогда играла в матче Кубка Дэвиса против команды России.

«Правдивая история. Он подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я ответил, что $300. Он просто сказал: «Отдай их мне или сядешь в тюрьму». Я заплатил, и он пошел своей дорогой. Никаких эмоций. По-деловому. Давайте не будем доходить до уровня нормализации таких поступков», — написал Роддик.

По словам 41-летнего американца, с тех пор он больше не приезжал в Москву.

На вопрос одного из подписчиков, думал ли он тогда публично рассказать об этом случае, Роддик ответил: «Нет. Я хотел выполнить свою работу и благополучно выбраться оттуда».

Сборная США в 2006 году играла против России полуфинальный матч Кубка Дэвиса. Россияне тогда победили со счетом 3–2, Роддик проиграл оба своих одиночных матча — Марату Сафину и Дмитрию Турсунову. Россияне в том году завоевали Кубок Дэвиса.