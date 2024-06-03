УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, забив шесть голов в десяти матчах. Джуд Беллингем был признан лучшим молодым игроком турнира

Винисиус Жуниор (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

«Реал» 1 июня в финале турнира обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и выиграл трофей в 15-й раз.

Бразилец провел на турнире десять матчей, забил шесть голов (в том числе в финале) и сделал пять результативных передач.

В символическую сборную сезона вошли по четыре игрока «Реала» (Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор) и «Боруссии» (Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер), а также Витинья (ПСЖ), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).

Лучшим молодым игроком турнира стал Беллингем, на счету которого четыре гола и пять передач в 11 играх.