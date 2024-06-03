УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
«Реал» 1 июня в финале турнира обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и выиграл трофей в 15-й раз.
Бразилец провел на турнире десять матчей, забил шесть голов (в том числе в финале) и сделал пять результативных передач.
В символическую сборную сезона вошли по четыре игрока «Реала» (Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор) и «Боруссии» (Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер), а также Витинья (ПСЖ), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).
Лучшим молодым игроком турнира стал Беллингем, на счету которого четыре гола и пять передач в 11 играх.
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