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УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов

УЕФА: Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, забив шесть голов в десяти матчах. Джуд Беллингем был признан лучшим молодым игроком турнира
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

«Реал» 1 июня в финале турнира обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и выиграл трофей в 15-й раз.

Бразилец провел на турнире десять матчей, забил шесть голов (в том числе в финале) и сделал пять результативных передач.

Как «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

В символическую сборную сезона вошли по четыре игрока «Реала» (Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор) и «Боруссии» (Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс, Марсель Забитцер), а также Витинья (ПСЖ), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).

Лучшим молодым игроком турнира стал Беллингем, на счету которого четыре гола и пять передач в 11 играх.

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Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид Винисиус
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