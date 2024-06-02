Как «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов. Фоторепортаж

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча на «Уэмбли» завершилась со счетом 2:0. О самых интересных событиях до начала встречи и перипетиях матча — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Мадридский «Реал» в субботу, 1 июня, победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов и в 15-й раз в истории выиграл главный еврокубковый турнир. Встреча прошла в Лондоне.

Фото: Reuters

«Уэмбли» в Лондоне в восьмой раз принял финал главного еврокубкового турнира. После трансформации Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов (1991) на именитом стадион прошел третий финал (2011, 2013). К тому времени старый «Уэмбли» был разрушен, а на его месте построен новый одноименный стадион.

«Реал» ранее ни разу не играл финал еврокубков на «Уэмбли». «Боруссия» в 2013-м уступила в финале на этой арене «Баварии» (1:2). После той встречи и до 2024-го «Боруссия» ни разу не доходила до финала, а «Уэмбли» не принимал решающий матч главного еврокубка

Фото: Global Look Press

Из нынешних финалистов в том матче в составе «Боруссии» играли Матс Хуммельс и Марко Ройс (на фото), в составе «Баварии» — Тони Кроос, который теперь выступает за мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Вратарь «Реала» Андрей Лунин переболел гриппом перед финалом и провел игру на скамейке запасных. Украинец в нынешнем сезоне являлся основным вратарем мадридского клуба из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа. Он провел восемь матчей, не пропустив до финала ни одной игры в плей-офф.

Куртуа в итоге стал вторым игроком в старте в финалах Лиги чемпионов, который до этого не провел ни одного матча в турнире в сезоне. Первым был Райан Бертран в составе «Челси» в 2012-м.

Лунин занял третье место в сезоне Лиги чемпионов по отраженным ударам и седьмое по пропущенным голам (10) среди вратарей, сыгравших более шести игр. Также он дважды сыграл на ноль и стал одним из пяти вратарей, отразивших пенальти в прошедшем сезоне Лиги чемпионов.

Фото: David Ramos/Getty Images

Уже на первой минуте игра была прервана из-за выбежавших на поле болельщиков. Они были в футболках с надписью Mellstroy — это имя стримера, который обещал 30 млн руб. тому, кто выбежит на поле с его логотипом в финале турнира.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Один болельщик даже успел сделать селфи с футболистом «Реала» Джудом Беллингемом в центре поля. Еще двое пробежались по газону прежде чем их поймали стюарды.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Первый тайм прошел с явным преимуществом «Боруссии». «Реал» остался без ударов в створ в первые 45 минут, а пропустить мог не единожды. В частности, выход один на один запорол Карим Адейеми, который зачем-то стал обыгрывать Куртуа вместо удара по воротам. Позднее на рандеву с Куртуа отправился Никлас Фюллькруг, удар которого в падении попал в штангу.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

После мощно проведенного «Боруссией» первого тайма «Реал» постепенно восстановил равенство на поле. Вышел вперед мадридский клуб вскоре после выхода на замену легенды дортмундцев Марко Ройса, который провел последний матч за команду. На 74-й минуте Тони Кроос подал угловой с левого фланга, Даниэль Карвахаль отклеился от Фюллькруга на ближней штанге и поразил ворота.

Винисиус Жуниор (Фото: Lars Baron/Getty Images)

Второй гол «Реал» забил через девять минут, воспользовавшись ошибкой соперника. Ян Матсен совершил обрез у левого фланга обороны «Боруссии», мяч достался Беллингему, который вывел Винисиуса Жуниора один на один с Грегором Кобелем. Бразилец был точен.

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Найти ответ «Боруссия» не смогла, в итоге самая успешная команда Европы завоевала свой 15-й титул в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов.

Фото: David Ramos/Getty Images

64-летний Карло Анчелотти выиграл свою пятую Лигу чемпионов в качестве тренера — трижды с «Реалом» (2014, 2022, 2024) и дважды с итальянским «Миланом» (2003, 2007). Он является рекордсменом среди тренеров по этому показателю.

Тони Кроос и Лука Модрич (Фото: Lars Baron/Getty Images)

Тони Кроос, Лука Модрич, Даниэль Карвахаль и Начо выиграли Лигу чемпионов в шестой раз — это повторение рекорда легенды «Реала» Пако Хенто, у которого также было шесть титулов в главном еврокубковом турнире.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Теперь «Реал» и итальянская «Аталанта», победитель Лиги Европы, в следующем сезоне сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра между мадридским клубом и командой полузащитника сборной России Алексея Миранчука состоится 14 августа в Варшаве.