 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Российский теннисист в третьем круге победил чеха Томаша Махача. Его следующим соперником будет австралиец Алекс де Минаур или немец Ян-Леннард Штруфф
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Pawel Andrachiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил чеха Томаша Махача, 34-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Его следующим соперником станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»
Спорт
Андрей Рублев

Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» его лучшим результатом является выход в 1/4 финала в 2021 году.

Медведев остался единственным представителем России в мужской сетке.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Даниил Медведев
Материалы по теме
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Финалист Уимблдона назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос»
Спорт
Россиянин проиграл второй ракетке мира на «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Депутат Рады заявил, что мобилизация затронет спасателей и пожарных Политика, 19:24
Игнашевич ответил на вопрос о будущем в «Балтике» после вылета из РПЛ Спорт, 19:20
Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 19:13
В парижском музее экоактивистка заклеила картину Клода Моне Общество, 19:00
Зеленский заявил, что Трамп может стать «президентом-лузером» Политика, 18:53
Сотрудник коммерческого предприятия пострадал при обстреле Шебекино Политика, 18:51
Минобороны сообщило об ударе по разработчикам заданий для дронов ВСУ Политика, 18:36
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Казахстане объяснили переименование части проспекта Гагарина в Алматы Политика, 18:24
«Марш мира» в Будапеште. Видео Политика, 18:15
На подлете к Белгороду третий раз за сутки сбили воздушные цели Политика, 18:09
Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе Спорт, 17:58
Два беспилотника сбили над Белгородской областью Политика, 17:55
МВД Грузии завело дело после нападения на офис партии Саакашвили Политика, 17:50
Орбан заявил, что в «провоенном поезде» Европы машинист сошел с ума Политика, 17:46