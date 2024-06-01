Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист в третьем круге победил чеха Томаша Махача. Его следующим соперником будет австралиец Алекс де Минаур или немец Ян-Леннард Штруфф

Даниил Медведев (Фото: Pawel Andrachiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил чеха Томаша Махача, 34-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Его следующим соперником станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» его лучшим результатом является выход в 1/4 финала в 2021 году.

Медведев остался единственным представителем России в мужской сетке.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.