Даниил Медведев единственным из россиян вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил чеха Томаша Махача, 34-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.
Его следующим соперником станет победитель пары Алекс де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» его лучшим результатом является выход в 1/4 финала в 2021 году.
Медведев остался единственным представителем России в мужской сетке.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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