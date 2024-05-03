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Лучший вратарь ЧМ-2018 проведет первый матч в сезоне

Лучший вратарь ЧМ-2018 Куртуа 4 мая сыграет первый в сезоне матч
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сообщил, что Тибо Куртуа, который восстановился после травмы колена, сыграет в чемпионате Испании против «Кадиса»
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа, который восстановился после разрыва крестообразной связки колена, проведет первый матч в сезоне 4 мая с «Кадисом». Об этом сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, которого цитирует ESPN.

«С Тибо все в порядке, он сыграет завтра. Это очень хорошая новость для нас. Он очень взволнован, мы все рады его возвращению», — сказал Анчелотти.

Анчелотти не стал отвечать, сможет ли Куртуа выйти на поле в финале Лиги чемпионов, если «Реал» туда пробьется. В первом полуфинале мадридский клуб сыграл вничью с «Баварией» (2:2). «Финал, о котором мы сейчас думаем, — это матч против «Баварии» в среду. Лунин сыграет. Дальше посмотрим», — отметил Анчелотти.

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Куртуа, основной вратарь «Реала», получил травму на тренировке команды 10 августа, за два дня до старта сезона. В декабре бельгиец говорил, что не сможет сыграть на чемпионате Европы.

В отсутствие Куртуа основным вратарем «Реала» стал украинец Андрей Лунин.

Мадридцы 4 мая дома сыграют с «Кадисом» в матче 34-го тура чемпионата Испании.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти
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