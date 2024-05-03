Фигурист Малинин заявил о желании выучить прыжок в пять оборотов

Американский фигурист с русскими корнями, который первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, уверен, что в будущем сможет делать и пятерные прыжки

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Американский фигурист, чемпион мира 2024 года Илья Малинин считает, что ему по силам в будущем исполнить пятерной прыжок. Об этом 19-летний спортсмен заявил The Guardian.

«20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Но теперь, когда люди начинают очень легко прыгать четверные, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной, это кажется рубежом. Я действительно думаю, что смогу прыгнуть пятерной или даже больше», — сказал Малинин.

В 2022 году Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, после чего постепенно стал включать его в обе программы. В четверном акселе фактически четыре с половиной оборота, поскольку тот исполняется с движения вперед.

У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.