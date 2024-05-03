Фигурист Малинин заявил о желании выучить прыжок в пять оборотов
Американский фигурист, чемпион мира 2024 года Илья Малинин считает, что ему по силам в будущем исполнить пятерной прыжок. Об этом 19-летний спортсмен заявил The Guardian.
«20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Но теперь, когда люди начинают очень легко прыгать четверные, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной, это кажется рубежом. Я действительно думаю, что смогу прыгнуть пятерной или даже больше», — сказал Малинин.
В 2022 году Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, после чего постепенно стал включать его в обе программы. В четверном акселе фактически четыре с половиной оборота, поскольку тот исполняется с движения вперед.
У Малинина русские корни, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах