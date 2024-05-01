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Рекордсмен КХЛ объявил о завершении карьеры

Отыгравший рекордный 1001 матч в КХЛ Евгений Бирюков завершил карьеру
Чемпион мира и обладатель двух Кубков Гагарина Евгений Бирюков на протяжении карьеры выступал только за «Металлург» и «Салават Юлаев». В январе он первым преодолел отметку в тысячу матчей в КХЛ
Евгений Бирюков
Евгений Бирюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, который является рекордсменом КХЛ по числу проведенных матчей, объявил о завершении карьеры в 38 лет. Заявление хоккеиста опубликовано на сайте клуба.

«19 лет профессиональной карьеры, три золотые медали чемпионата России, два Кубка Гагарина, золото и серебро чемпионата мира. Спасибо родному «Металлургу», «Салавату Юлаева», за который я сыграл тысячный матч в КХЛ. Я счастлив провести свою карьеру в двух великих клубах», — заявил Бирюков.

Он назвал свое решение взвешенным.

Бирюков в январе стал первым игроком КХЛ, который преодолел отметку в тысячу матчей в лиге. Всего он провел 1001 матч, забросил 24 шайбы и сделал 125 передач.

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Бирюков — чемпион мира 2012 года в составе сборной России и серебряный призер мирового первенства 2015 года, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне проиграл в первом раунде плей-офф челябинскому «Трактору» в шести матчах.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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