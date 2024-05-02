Гусев, Буше и Ткачев вошли в тройку претендентов на приз лучшему игроку КХЛ

Стали известны претенденты на приз лучшему игроку сезона в КХЛ

В шорт-лист претендентов на приз самому ценному игроку вошли два игрока «Авангарда» и рекордсмен КХЛ

Никита Гусев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Форварды омского «Авангарда» Рид Буше, Владимир Ткачев и нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вошли в шорт-лист номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Буше стал лучшим снайпером (44 гола) и вторым бомбардиром (78 очков) регулярного чемпионата. Он также обновил рекорд результативности среди игроков «Авангарда».

Ткачев с 75 очками (20+55) замкнул пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Он из-за травм сыграл на пять-десять игр меньше игроков из топ-4, но по темпу уступил только лучшему бомбардиру лиги Никите Гусеву.

Форвард московского «Динамо» побил рекорд лиги по очкам за сезон — 89 очков. Он превзошел достижение Сергея Мозякина — 85 очков в 2017 году. Гусев в составе «Динамо» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата.

Из тройки претендентов ранее только Гусев признавался лучшим игроком сезона (2017/18). Лауреат получит награду в виде золотой клюшки.

Обладателями трофея становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин (оба — по два раза), а также Данис Зарипов.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 13 мая 2024 года.