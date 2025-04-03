УЕФА раскрыл сумму выплат России за сезон 2023/24

УЕФА: РФС получил €5,5 млн за сезон 2023/24, меньше только у трех стран

По размеру солидарных выплат УЕФА на развитие футбола — €5,526 млн — РФС в сезоне 2023/24 опередил только Сан-Марино, Гибралтар и Финляндию

Глава УЕФА Александер Чеферин (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российскому футбольному союзу (РФС) по итогам сезона 2023/24 полагалось €5,526 млн солидарных выплат на развитие футбола от УЕФА, следует из отчета УЕФА.

Из этой суммы €1,445 млн выделено на поддержку сборной.

Меньшие по размеру выплаты от УЕФА получили только Сан-Марино (€4,72 млн), Гибралтар (€4,98 млн) и Финляндия (€5,49 млн). Больше всех получили Англия, Шотландия и Дания (каждая более €12 млн).

По итогам сезона 2022/23 РФС полагалось €5,425 млн, меньше получил только Лихтенштейн.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.