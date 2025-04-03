УЕФА раскрыл сумму выплат России за сезон 2023/24
Российскому футбольному союзу (РФС) по итогам сезона 2023/24 полагалось €5,526 млн солидарных выплат на развитие футбола от УЕФА, следует из отчета УЕФА.
Из этой суммы €1,445 млн выделено на поддержку сборной.
Меньшие по размеру выплаты от УЕФА получили только Сан-Марино (€4,72 млн), Гибралтар (€4,98 млн) и Финляндия (€5,49 млн). Больше всех получили Англия, Шотландия и Дания (каждая более €12 млн).
По итогам сезона 2022/23 РФС полагалось €5,425 млн, меньше получил только Лихтенштейн.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов