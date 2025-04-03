Глава УЕФА ответил на вопрос о допуске России
Президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции после конгресса в Белграде заявил, что российские команды не будут допущены на турниры под эгидой организации до окончания военных действий на Украине.
Чеферин отметил, что ранее неоднократно называл это условие допуска.
По словам главы УЕФА, при принятии решения о допуске организация будет обсуждать этот вопрос с ФИФА.
На вопрос, в чем разница между Россией и Израилем, который не отстраняли из-за событий в Газе, Чеферин ответил: «Если вы говорите о футболе, вы можете посмотреть на рейтинг, если вы говорите о политике, то не спрашивайте меня».
Президент РФС Александр Дюков 30 марта заявлял, что будет делать все возможное, чтобы санкции отменили до урегулирования конфликта.
Российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА с 2022 года.
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