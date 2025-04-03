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Глава УЕФА ответил на вопрос о допуске России

Глава УЕФА исключил возвращение России до окончания конфликта на Украине
Чеферин заявил, что вопрос допуска России будет обсуждаться с ФИФА после окончания конфликта на Украине. На вопрос о сравнении России с Израилем глава УЕФА предложить посмотреть на рейтинг и не спрашивать его о политике
Александр Чеферин
Александр Чеферин (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции после конгресса в Белграде заявил, что российские команды не будут допущены на турниры под эгидой организации до окончания военных действий на Украине.

Чеферин отметил, что ранее неоднократно называл это условие допуска.

По словам главы УЕФА, при принятии решения о допуске организация будет обсуждать этот вопрос с ФИФА.

На вопрос, в чем разница между Россией и Израилем, который не отстраняли из-за событий в Газе, Чеферин ответил: «Если вы говорите о футболе, вы можете посмотреть на рейтинг, если вы говорите о политике, то не спрашивайте меня».

Президент РФС Александр Дюков 30 марта заявлял, что будет делать все возможное, чтобы санкции отменили до урегулирования конфликта.

Российские сборные и клубы отстранены ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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Футбол УЕФА Александер Чеферин
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