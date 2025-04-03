Глава Украинской ассоциации футбола Шевченко не попал в исполком УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко не попал в исполком УЕФА по итогам голосования на конгрессе организации в Белграде.
Шевченко претендовал на двухлетний мандат.
На четырехлетний срок в исполком избраны Лизе Клавенесс (Норвегия), Франк Паув (Нидерланды), Габриэле Гравина (Италия), Ханс‑Йоахим Ватцке (Германия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Айвар Похлак (Эстония) и Армен Меликбекян (Армения).
На два года членами исполкома стали испанец Рафаэль Лузан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).
В исполком УЕФА помимо президента могут входить до 19 человек: 16 (из них минимум одна женщина) избираются конгрессом, двое — Ассоциацией европейских клубов, и один — европейскими лигами.
Глава РФС Александр Дюков, который входил в исполком с 2021 года, не переизбирался.
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