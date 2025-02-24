Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошел в число кандидатов в члены исполкома УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Выборы в исполком состоятся на конгрессе в Белграде 3 апреля.
Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, вошел в исполком УЕФА в 2021-м.
В начале февраля Дюкова единогласно переизбрали на пост главы РФС.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.
В исполком УЕФА, помимо президента, могут входить до 19 человек: 16 (из них минимум одна женщина) избираются конгрессом, двое — Ассоциацией европейских клубов и один — европейскими лигами.
Глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс — единственная кандидатка на женское место. Ее и семь других кандидатов (из 11) изберут на четыре года. Еще пять кандидатов, в том числе украинец Андрей Шевченко, претендуют на два места в исполкоме на двухлетний срок.
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