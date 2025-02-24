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Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА

Глава РФС Александр Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА
Дюков входит в исполком УЕФА с 2021 года, его нет в списке допущенных кандидатов на выборах 3 апреля. За одно из мест в исполкоме будет бороться украинец Андрей Шевченко
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошел в число кандидатов в члены исполкома УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Выборы в исполком состоятся на конгрессе в Белграде 3 апреля.

Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, вошел в исполком УЕФА в 2021-м.

В начале февраля Дюкова единогласно переизбрали на пост главы РФС.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года.

В исполком УЕФА, помимо президента, могут входить до 19 человек: 16 (из них минимум одна женщина) избираются конгрессом, двое — Ассоциацией европейских клубов и один — европейскими лигами.

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс — единственная кандидатка на женское место. Ее и семь других кандидатов (из 11) изберут на четыре года. Еще пять кандидатов, в том числе украинец Андрей Шевченко, претендуют на два места в исполкоме на двухлетний срок.

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Футбол Александр Дюков Российский футбольный союз (РФС) УЕФА
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