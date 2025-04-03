На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и погибшего на фронте Бугаева

УЕФА по традиции почтил память всех людей из мира футбола, умерших за последний год, в том числе почти 60 россиян

Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС

Память умерших за последний год футбольных деятелей, в том числе из России, по традиции почтили минутой молчания на конгрессе УЕФА в Белграде, сообщает «РИА Новости».

В частности, среди показанных на экране людей были комментатор Василий Уткин, погибший на фронте бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, а также еще почти 60 россиян — тренеров, менеджеров, игроков, арбитров.

Уткин умер 19 марта 2024-го в возрасте 52 лет. В 1990-х он работал на НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», в 2010–2015 годах был главным редактором «НТВ-Плюс», потом работал на «Матч ТВ» и комментировал матчи на Eurosport. С 2017 года владел любительским футбольным клубом «Эгриси».

Отыгравший за сборную России семь матчей Бугаев погиб в конце декабря, ему было 43 года. В сентябре 2024-го Бугаева осудили на девять с половиной лет по делу о наркотиках, после приговора он решил поехать в зону спецоперации.