 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и погибшего на фронте Бугаева

На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и экс-футболиста сборной России Бугаева
УЕФА по традиции почтил память всех людей из мира футбола, умерших за последний год, в том числе почти 60 россиян
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС
Фото: Andrej Cucic / EPA / ТАСС

Память умерших за последний год футбольных деятелей, в том числе из России, по традиции почтили минутой молчания на конгрессе УЕФА в Белграде, сообщает «РИА Новости».

В частности, среди показанных на экране людей были комментатор Василий Уткин, погибший на фронте бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, а также еще почти 60 россиян — тренеров, менеджеров, игроков, арбитров.

Уткин умер 19 марта 2024-го в возрасте 52 лет. В 1990-х он работал на НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», в 2010–2015 годах был главным редактором «НТВ-Плюс», потом работал на «Матч ТВ» и комментировал матчи на Eurosport. С 2017 года владел любительским футбольным клубом «Эгриси».

Отыгравший за сборную России семь матчей Бугаев погиб в конце декабря, ему было 43 года. В сентябре 2024-го Бугаева осудили на девять с половиной лет по делу о наркотиках, после приговора он решил поехать в зону спецоперации.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА Василий Уткин Алексей Бугаев
Материалы по теме
Глава РФС отреагировал на сообщения о шагах УЕФА по возвращению России
Спорт
Сборная России после двух разгромных побед опустилась в рейтинге ФИФА
Спорт
Глава ФИФА заявил о возможном возвращении России в международный футбол
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
В Кремле ответили на вопрос о статусе Дмитриева в ВашингтонеПолитика, 13:45
Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергоинфраструктуру в РоссииПолитика, 13:42
Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в ВашингтонПолитика, 13:41
В Москве мужчина устроил дебош в баре из-за песни Муслима МагомаеваОбщество, 13:40
NYT узнала о возможном росте цен на продукцию Apple из-за пошлин ТрампаБизнес, 13:35
Рубио заверил, что США останутся членом НАТОПолитика, 13:35
Как мировые лидеры отреагировали на «взаимные» пошлины ТрампаПолитика, 13:32
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктовПолитика, 13:31
Цена нефти Brent впервые за полторы недели упала ниже $72 за баррельИнвестиции, 13:25
«Катание на американских горках». ИноСМИ — о «взаимных» тарифах ТрампаПолитика, 13:24
Геополитика и «крест смерти» на графике. Почему биткоин зависим от пошлинКрипто, 13:22
Шольц увидел только проигравших из-за введения Трампом пошлинПолитика, 13:16
Минцифры ограничит доступ к «Госуслугам» при подозрении на мошенничествоТехнологии и медиа, 13:07
На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и погибшего на фронте БугаеваСпорт, 13:06