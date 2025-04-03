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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух шайб

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Овечкин забросил 892-ю шайбу в матче с «Каролиной». Ему осталось три шайбы, чтобы стать новым рекордсменом НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Rich Gagnon / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче с клубом «Каролина Харрикейнз» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб.

На счету 39-летнего Овечкина теперь 892 шайбы. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки забросил в «регулярках» 894 шайбы.

«Вашингтону» осталось провести в регулярном чемпионате семь матчей.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014 годы), обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2018).

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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