Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче с клубом «Каролина Харрикейнз» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб.
На счету 39-летнего Овечкина теперь 892 шайбы. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки забросил в «регулярках» 894 шайбы.
«Вашингтону» осталось провести в регулярном чемпионате семь матчей.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014 годы), обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2018).
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